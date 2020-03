A jegybank elvárja a bankfiókok folyamatos nyitvatartását

Az MNB – összhangban a kormány kijárási rendeletével –

elvárja, hogy a pénzügyi intézmények a vírusveszély idején is tartsák nyitva fiókjaikat és szolgálják ki ügyfeleiket azokban.

Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy – ha az ügyfelek személyes kiszolgálási igénye ténylegesen lecsökkent – egyes fiókoknál rövidített nyitvatartást vagy a nap egy szakában csak az időseknek történő ügyfélkiszolgálást alkalmazzanak. Jelentős számú ügyfélkifogás esetén vissza kell térni a megszokott nyitvatartáshoz – írja közleményében a Magyar Nemzeti Bank.

A jegybank a koronavírus miatti veszélyhelyzetben is elvárja valamennyi magyarországi pénzügyi intézménytől (nemcsak a hitelintézetektől, de a tőkepiaci, biztosítási és pénzügyi piac szereplőitől is), hogy – összhangban a kijárási korlátozásról szóló 71/2020 (III.27) kormányrendelet előírásaival – március 28-ától is

biztosítsanak személyes ügyintézést az ügyfelek számára nyitott fiókjaikban, kirendeltségeikben.

A jegybank a folyamatos ügyfélkiszolgálásra vonatkozóan ezt az elmúlt napokban a pénzügyi intézményeknek küldött vezetői körlevelekben is jelezte.

A kormányrendelet értelmében holnaptól a lakóhely/tartózkodási hely/magánlakás elhagyására csak a jogszabályban meghatározott alapos indokkal kerülhet sor. Ilyen a személyes megjelenést igénylő ügyintézés, többek közt a pénzügyi szolgáltatások fiókokban történő igénybevétele is.

Az elmúlt hetekben – többek között az állampolgárok példás önmegtartóztató magatartásának hatására – ugyanakkor a pénzügyi intézmények személyes ügyfélszolgálatain jelentős mértékben visszaesett a személyes ügyintézés iránti igény.

A jegybank szerint e helyzetben elfogadható megoldás, ha egy-egy pénzügyi intézmény – saját ügyfeleinek személyes kiszolgálásra vonatkozó tényleges igények alapján – az eddiginél rövidebb nyitvatartási időszakot (pl. ügyfélkiszolgálási napokon 15.00 h-kor történő fiókzárással) határoz meg egyes fiókjainál.

Ugyancsak mód van arra, hogy a pénzügyi intézmények is válasszák szét korcsoportonként ügyfeleik személyes, a fiókokban történő kiszolgálásának időpontját.

Amennyiben azonban a személyes ügyfélkiszolgálás e megoldásai miatt jelentős számú ügyfélpanasz érkezne az adott piaci szereplővel szemben, akkor annak haladéktalanul vissza kell térnie megszokott nyitvatartási rendjéhez.

A személyes ügyfélfogadás idejéről, s különösen annak megváltozásáról a pénzügyi intézményeknek minden körülmények között valamennyi kommunikációs csatornájukon (az adott fióknál, honlapjukon stb.) egyértelműen tájékoztatniuk kell ügyfeleiket. Ha egy bankfiókban esetleg korlátozott nyitvatartás lép életbe, vagy az időlegesen bezár, fokozottan kell arra figyelni, hogy biztosítsák és folyamatos fenntartsák a környékbeli ATM-hálózatban a megfelelő készpénzmennyiséget.

Az MNB változatlanul szorgalmazza, hogy az ügyfelek minél nagyobb arányban vegyék igénybe – amennyiben erre lehetőségük van – a személyes ügyintézés helyett az egyszerű, kényelmes, gyors és számos éjjel-nappal elérhető szolgáltatást nyújtó elektronikus csatornákat pénzügyeik intézésére. A jegybank elvárja, hogy a pénzügyi intézmények erről tájékoztassák kommunikációjukban ügyfeleiket.