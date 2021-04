A kor kihívásaihoz igazították a Mastercard Év Bankja versenyt

Több, mint másfél évtized után teljesen megújul a Mastercard Év Bankja verseny, mely a magyar kereskedelmi bankok legrangosabb seregszemléje. A verseny célkitűzése és küldetése továbbra sem változott: kiemelni és reflektorfénybe állítani azokat a példaértékű munkát végző szolgáltatókat, akik egyedi, innovatív, magas színvonalú termékekkel, szolgáltatásokkal és példaértékű kezdeményezésekkel vannak jelen a hazai piacon.

Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója arra emlékeztetett a változások kapcsán, hogy az elmúlt években a teljes iparág óriási átalakuláson ment keresztül. Az induláskor, 16 éve egy banki átutalást a legtöbben még csak papír alapon, a bankfiókból tudtak indítani, a pénz akár több napig is vándorolt a számlák között. Ma már ezt néhány másodperc alatt a mobilunk segítségével megoldjuk, számlaszám se kell hozzá, akár egy email cím vagy telefonszám is elég.

Éppen ezért fontos, hogy egy ilyen sebességgel fejlődő szektorban az egyik legrangosabb szakmai verseny is folyamatosan alkalmazkodjon, megújuljon, és meg tudja tartani kimagasló presztízsét

– vélekedett Eölyüs Endre.

Épp ezért a korábbiaktól eltérően a szervezők nem állandó, hanem minden évben változó kategóriákban hirdetik meg a vetélkedést, hogy ezzel is aktuálisabbá tegyék a versengést. Az adott évben versenyző kategóriákat ugyanakkor már a pályázatok leadásának határideje előtt bő fél évvel meghirdetik.

Az idei kiírás szerint a verseny történetében most először lehet vállalati termékkel és szolgáltatással nevezni, s első alkalommal díjazzák a legjobb kártyadesignt és a leginnovatívabb marketingkommunikációs kampányt is. A verseny díjainak sorában a napi üzletmenet legjobb megoldásai mellett továbbra is kiemelten fontos a pénzintézetek társadalmi és környezetvédelmi kezdeményezéseinek értékelése. A fókusz továbbra is az innováción, az ügyfélélményen és a lakossági szolgáltatásokon marad. A versenyt lezáró gálán adják át az Év Bankja 2021 fődíjat is, melynek nyerteséről a nyolc meghirdetett kategóriában elért eredmények alapján döntenek.

Új elem az is, hogy a megújult szempontrendszer és a magas presztízsű szakmai zsűri névsora is publikus lesz nem sokkal a kategóriák kihirdetését követően.

2021-ben a bankok a következő 8 kategóriában mérhetik össze teljesítményüket: