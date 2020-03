A Takarékbank mindent megtesz az élelmiszerellátás biztonságáért

Átlagosan egy héten belül elbírálja és utalja a rendszeres mezőgazdasági támogatások előfinanszírozására igényelt hiteleket a Takarékbank, mert az ország élelmiszer-ellátásának biztosítása az egyik legfontosabb feladat a koronavírus-járvány idején.

A pénzintézetnél évente több mint ezer ügyfél igényli az előfinanszírozást, nagy többségük egyéni vállalkozó vagy őstermelő, az ő körükben 70 százalékos a bank piaci részesedése a támogatások finanszírozása terén.

Ezeknek a gazdálkodóknak jelenleg nagy szükségük van a gyors segítségre, hogy biztonsággal elvégezhessék a tavaszi munkákat a földeken.

A normatív alapon járó EU-s és hazai források éves összege mintegy 470 milliárd forint. Ennek az összegnek alig 4 – 5 százalékát finanszíroztatják elő a gazdák a bankokkal az Agrárminisztérium statisztikái alapján, de a várakozások szerint ez a szám a járvány idején növekedhet. A Takarékbanknál évente több mint ezer egyéni gazdálkodó és társas vállalkozás igényli a rendszeres mezőgazdasági támogatások előfinanszírozását.

Többségük egyéni vállalkozó és őstermelő, akik körében 70 százalék körüli a bank piaci részesedése a támogatások finanszírozása terén.

Az ügyfelek többsége 1-10 millió forint közötti, mintegy 40 százalékuk 1-5 millió forint közötti összeget finanszíroztat elő, de számos igény mutatkozik 40 millió forint feletti hitelre is.

Hollósi Dávid, a Takarékbank Agrár Üzletágának ügyvezető igazgatója úgy látja, a koronavírus-járvány okozta nehéz gazdasági helyzetben számos agrárvállalkozás szembesül átmeneti pénzügyi problémával, különösen egy-egy nagyobb, kimerítő beruházást követően. „Bármikor, de most még inkább megoldást jelenthet az időszakos pénzzavarokra a rendszeres mezőgazdasági támogatások előfinanszírozása, amelyet mostantól gyorsított formában is igényelhetnek a Takarékbank gazdálkodó ügyfelei. A kérelem benyújtását követően akár már egy héten belül a gazdálkodó számláján lehet a kért hitel” – mondja Hollósi Dávid, aki szerint most minden lehetséges segítséget meg kell adniuk a mezőgazdaságban dolgozó vállalkozásoknak annak érdekében, hogy gazdaságukban csak átmeneti zavart okozzon az elrendelt veszélyhelyzet és hogy biztosítani tudják az ország élelmiszerellátását rövid távon és a következő években is.

A megújult gyorshitel-konstrukció esetében az ügyfelek tárgyi fedezet, garancia és kezesség nélkül akár 40 millió forintig, már az adott évi támogatási kérelem benyújtása előtt igényelhetik az előfinanszírozást egészen az októberi előlegek beérkezéséig.