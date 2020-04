Az MNB már 110 Fintech vállalatot azonosított

Fél évvel ezelőtt meg az MNB Fintech stratégiája, s most először jelenteti meg a jegybank a FinTech és Digitalizációs jelentését. Ebben a FinTech piaci fejlemények mellett felmérték a bankszektor digitalizációs képességét is – mondta el Patai Mihály. Az MNB alelnöke szerint a fő kérdés, hogy a FinTech cégek mennyire változtatják meg a bankrendszer jövőjét. Patai Mihály emlékeztetett: három évtizede a kártyacégek esetében merült fel hasonló dilemma, ám ahogy akkor, úgy remélhetően most is a két terület szimbiózisa lesz a megoldás, amelyből az ügyfelek húzhatnak elsősorban előnyt..