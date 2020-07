Az MKB Banknak bejött a compliance stratégia a járvány alatt

A COVID-19 járvány friss tapasztalatai igazolják az MKB Bank compliance stratégiájának teljeskörűségét, ugyanakkor egyértelműen kijelölik a jövőbeni fejlesztések irányait is: a felelős banki compliance-nek mostantól fokozottan alkalmasnak kell lennie arra, hogy – az akár egyik pillanatról a másikra, szélsőségesen megváltozó körülmények között is – határozott, előzetesen gondosan megtervezett megoldásokkal rendelkezzen a tőkepiaci folyamatok változásaira, a pénzmosás-megelőzés kihívásaira, valamint a fogyasztóvédelmi elvárások teljesítésére egyaránt.

Az egészségügyi veszélyhelyzet idején a compliance a megszokottnál is erőteljesebb szerepet kap a prudens pénzintézeti működés garantálásában, hiszen szerteágazó feladatainak ellátása mellett, a változó biztonsági körülményeket is folyamatosan kezelnie kell. A törvényi megfelelés állandó biztosítása mellett a compliance a valós és a vélt kockázatok beazonosításában és kezelésében is előremutató szerepet vállal.

Az egészségügyi veszélyhelyzet kihívások elé állította a bankokat pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés területein is:

ez idő alatt kerültek bevezetésre a pénzmosás-megelőzéssel összefüggő új jogszabályok és eddig ismeretlen új csalási módszerek is megjelentek, amelyekre a compliance szakértőknek gyorsan és határozottan kellett reagálniuk.

A Magyar Nemzeti Bank évek óta, következetesen kéri számon a fogyasztóvédelmi elvek maradéktalan érvényre juttatását, amely a hirtelen megváltozó helyzetben az eddigieknél is fokozottabb megfelelés elé állítja a bankok compliance területeit. Az MKB Bank célja az MNB elvárásainak maradéktalan teljesítése.

Az elmúlt időszak tapasztalatai megerősítik, hogy a compliance jövőbeni, belső vállalati feladata továbbra is, a munkatársak részére naprakész információkat biztosító, magas hatékonyságú, folyamatos képzési program fenntartása lesz.