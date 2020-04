Az OTP Bank gőzerővel dolgozik az NHP Hajrá konstrukcióin

Az OTP Bank jó eszköznek tartja az NHP kibővítését, az NHP Hajrá ugyanis komoly segítséget jelenthet a vállalkozások számára. A hitelintézet szakértői várják a részletszabályokat, hogy megjelenésüket követően szinte azonnal biztosítani, közvetíteni tudják a forrásokat a gazdasági társaságoknak. Az újonnan bejelentett eszközökön felül most különösen fontos, hogy a fogyasztók is mindent megtegyenek a magyarországi vállalkozások érdekében.

Az OTP Bank készen áll arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül biztosítsa az NHP Hajrá forrásait a magyar vállalkozások számára. A válsághelyzet nagyon sok társaság működését érinti negatívan, amelyek most is keresik, hogy miként vészelhetik át a visszaesést. Mindebben több olyan kulcsfontosságú ágazat is érintett, amely a foglalkoztatottsági és versenyképességi szempontokon túl, meghatározó például az ország élelmiszer-ellátásában, mint a mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozások.

A részletszabályok ugyan még nem ismertek, de az NHP Hajrá volumene és a széles felhasználhatósági kör miatt ígéretes eszköz lehet a hazai vállalkozások számára, méretüktől és tevékenységi körüktől függetlenül. A forrásokat fejlesztések és beruházások finanszírozása mellett, forgóeszköz-hitelként, de akár hitelkiváltásra is felhasználhatják a vállalkozások. Így a hitelprogram eredményeként megvalósuló fejlesztések, átalakítások sok ezer család megélhetését tudják hosszabb távon biztosítani. Várakozásaink szerint a kamattámogatásnak köszönhetően komoly verseny alakulhat ki a hitelintézetek között a termékek kamatszintjét illetően

– mondta Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.

A nehéz helyzetbe került vállalkozóknak érdemes már most áttekinteni az OTP Bank kínálta lehetőségeket, mivel

egy sor olyan terméket vehetnek igénybe, amelyek megoldást jelenthetnek a pénzügyi kihívásokra.

Ilyenek lehetnek a szabad felhasználású hitelek, a likviditási nehézsége áthidalására is alkalmas folyószámlahitelek, a faktorálás eszköze. Agrárvállalkozások esetén támogatás-előfinanszírozásról, vagy a Vidékfejlesztési Program támogatásaihoz kapcsolódó beruházási hitelekről is érdemes tájékozódni.

A különböző pénzügyi megoldások mellett maguk a fogyasztók is támogathatják a magyar cégeket:

válság idején különösen fontos, hogy mindannyian a hazai termékeket részesítsük előnyben, hiszen ezzel is segíthetjük a vállalkozások talpon maradását.