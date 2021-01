Bealkonyul a csoportos beszedéseknek

Annak ellenére csökkent tavaly a csoportos beszedések száma és értéke, hogy a közüzemi számlák fizetésében forradalmi változást ígérő, a sárga csekk hegemóniáját várhatóan megtörő fizetésikérelem-szolgáltatás egyelőre még csak az éles tesztelésnél tart.

A magyarok kezdenek leszokni a csoportos beszedés használatáról. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2012 óta jegyzett statisztikái szerint nem volt még példa arra, hogy

az év első kilenc hónapjában csökkenjen a csoportos beszedésben érintett összeg, ám 2020 első háromnegyed évében a hazai ügyfelek számláiról a különböző szolgáltatók csak 409,8 milliárd forintot emeltek le, 7,8 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban.

Tranzakcióalapon viszont már volt korábban is visszaesés:

2017-ben a teljesült csoportos beszedési megbízások száma az év első kilenc hónapjában 1,7 százalékkal, mintegy félmillió darabbal lett kevesebb, ám tavaly a csökkenés mértéke 8,5 százalékos volt, vagyis mintegy 2,7 millióval kevesebb ilyen megbízás teljesült a bankrendszeren keresztül.

2020 második negyedéve előtt legutóbb 2015 első negyedévében volt példa 9,6 milliónál kevesebb csoportos beszedési megbízásra. A bankon belüli forgalmat is hozzátéve a tranzakciók számában 6, értékében 3 százalékos volt a csökkenés 2020-ban. (A bankon belüli beszedések jelentékeny része például hiteltörlesztés, ezért beszédesebb a pénzintézetek közötti csoportos beszedések forgalmának alakulása.)

Az okok közül a legkomolyabb, hogy a lakosság nem igazán barátkozott meg a szolgáltatással, sokakat zavar, hogy nem pontosan tervezhető előre, hogy a szolgáltató mikor vonja le az aktuális számla összegét. Sokan épp ezért választják a hungarikumnak számító sárga csekket, amelynél minden ügyfél cash-menedzsmentet hajthat végre azzal, hogy eldöntheti, mikor akarja befizetni az aktuális számla ellenértékét.

Bizonyosan a csoportos beszedés ellen hat az is, hogy immár számos szolgáltató kínál számlabefizetési lehetőséget:

néhány gombnyomással elektronikusan kifizethetők az összegyűlt számlák a neten vagy épp mobilon, és nem kell postahivatalokban befizetni a sárga csekket.

Emellett több internetes szolgáltatási előfizetésnél van mód arra, hogy a havi díjat a szolgáltatónak állandó megbízással bankkártyával fizessük.

Az MNB reményei szerint

a közüzemi számlák befizetésében néhány hónap múlva élre tör majd az azonnali fizetési rendszerhez tartozó fizetésikérelem-szolgáltatás. Ez nemcsak a sárga csekk hegemóniáját töri meg, hanem a csoportos beszedéseknek is leáldozhat.

A fizetési kérelemmel az adott szolgáltató a számla ellenértékének megfizetésére kéri az ügyfelet, akinek ezt a kérelmet jóvá kell hagynia a teljesüléshez. A szolgáltató akár hatvannapos határidőt is adhat arra, hogy a fizetési kérelmet az ügyfél elfogadja. A megadott határidőig a kérelem benne marad a rendszerben, a lejáratig bármikor elindítható az összeg kifizetése.

A tavaly március óta működő azonnali fizetési rendszerhez kapcsolódó szolgáltatás a legtöbb pénzintézetnél még fejlesztés alatt áll, bár a bankon belüli átutalásoknál már több pénzintézet is lehetővé tette a fizetési kérelmek kibocsátását az ügyfelek között. A Gránit Bank, a Raiffeisen Bank és az Erste ügyfelei már a partner banknál lévő számlákra is küldhetnek fizetési kérelmet. A nagy áttörés akkor következik majd be, ha pénzintézetek sokasága vezeti be ezt a lehetőséget, és az átjárhatóvá válik a bankok között. Ekkortól várható ugyanis, hogy a közüzemi szolgáltatók is alkalmazni kezdik a számukra és az ügyfelek számára is kedvezőbb és költséghatékony megoldást.

Az MNB statisztikái szerint egyébként 2020. szeptember végéig 1126 fizetési kérelmet dolgoztak fel a bankrendszerben, és 25,7 millió forintot kaptak meg a kérelmet indítók egy másik számlatulajdonostól.