Búcsút vesz a Visától az egyik legnagyobb magyarországi bank

Ettől az évtől a kártyatársaságok közül a Mastercard a K and H Bank kizárólagos partnere. A bankkártyák cseréje automatikus és ingyenes, de az ügyfeleknek is lesz teendője az átállással.

Fokozatosan lecseréli a jelenleg is forgalomban lévő Visa és Maestro betéti kártyáit a K&H Bank – erről a pénzintézet kommunikációs igazgatósága tájékoztatta a Világgazdaságot.

Lapunk annak kapcsán érdeklődött, hogy

információink szerint a bank októberig egységesen átáll a Mastercard használatára.

Az időpontra vonatkozóan nem érkezett reakció, azt ugyanakkor megerősítették, hogy 2021-től a kártyatársaságok közül a bank kizárólagos partnere a Mastercard lett. Az átállás javában zajlik: aki az idén januárban nyitott új bankszámlát a K&H Banknál, már az új külsővel kapta meg a fizikai kártyáját, február elsején pedig elindult a Visa és a Maestro kártyák bevonása is.

A pénzintézet az ügyfeleinek úgy kommunikált a változásról, hogy

a K&H Bank megújítja és egyszerűsíti kártyaportfólióját annak érdekében, hogy a lehető legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújtsa.

Ebben a tájékoztatásukban az szerepel, hogy az átállás még az idén befejeződik. A bankkártyák cseréje automatikusan történik a jelenlegi kártyák lejárati hónapjában, évtől függetlenül.

A mindennapos használat szempontjából a leglényegesebb teendő, hogy újra kell regisztrálni a betéti kártyákat a szolgáltatóknál és a webshopokban.

Tehát az érvényesség hiába szól például 2022 augusztusáig, az ügyfél 2021 augusztusában kapja meg az új kártyáját. Általánosságban arra kell számítani, hogy a felhasználók a rájuk vonatkozó lejárati hónap második felében kapják kézhez a Mastercardjaikat postán, a már megadott levelezési címükre. A pontos időpontokról levélben, illetve e-mailen tájékoztatják az érintetteket. Ezt követően a mobilbanki rendszerben is megjelenik az új, digitalizálható bankkártya.

Fontos, hogy a korábbi PIN-kód, a hozzárendelt jelszavak, vagy telefonszámok – ahogyan a limitek is – megmaradnak, ha pedig volt biztosítás kártyához, az is változatlan feltételekkel él a csere után. Ugyanakkor az új kártyát az első használat előtt aktiválni kell, ez a mobilbankban, az e-bankban, a Mastercard logóval ellátott készpénzkiadónál, vagy a bankifiókokban és az ügyfélszolgálaton is lehetséges érvényes e-PIN kóddal.

Vásárlás típusú tranzakcióval viszont nem aktiválható a kártya.

Az aktiválással a régi debit automatikusan megszűnik, további teendő nincs vele, így letiltani se szükséges, bár a K&H javasolja a megsemmisítését. Arra viszont figyelni kell, hogy az aktiválás határidőhöz kötött. Ha a korábbi kártya 2021-ben jár le, akkor ez a lejárati hónap utolsó napjáig tehető meg, amennyiben az érvényesség 2021. december 31. után fut ki, akkor 2021-ben a kártyán szereplő lejárati hónapot követő hónap utolsó napja a végső dátum.

A mindennapos használat szempontjából a leglényegesebb teendő, hogy újra kell regisztrálni a betéti kártyákat azoknál a szolgáltatóknál, valamint webshopokban, amelyeknél az ügyfél rögzítette a kártyáját az automatikus fizetésekhez. A Mastercardokkal minden, a korábbi kártyára jellemző funkcionalitás és szolgáltatás elérhető lesz, a csere pedig ingyenes, vagyis nem jelent semmilyen többletköltséget. A K&H lapunknak ezt azzal egészítette ki, hogy az új, lézergravírozással készült kártyák a korábbi dombornyomott technológiát váltják és azzal egyenértékű használatot biztosítanak. A debitek külső megjelenése viszont teljesen más lesz. Az új design része, hogy a kártya száma, lejárati ideje és a CVV kódja a hátoldalra került. Szintén újdonság, hogy nem lesz szükség a kártyatulajdonos aláírására.