Eddig válságálló a bankszektor

Bár a hitelintézetek jövedelmezősége sokat romlott a koronavírus-járvány nyomán 2020 első három negyedévében, és akadnak veszteséges szereplők is, a szektor jól reagált a válságra, és összességében egészséges képet mutat.

Sikeresen kezelték a koronavírus-járvány negatív hatásait a magyarországi hitelintézetek – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) első háromnegyed éves statisztikáiból. Ez annak ellenére is igaz, hogy a konszolidált szemléletű adatok szerint – amelyek a külföldi érdekeltségek számait is tartalmazzák – az év első kilenc hónapjában elért, szektorszintű adózott eredmény 45,4 százalékkal zsugorodott, és nem egészen 305 milliárd forintot tett ki.

Az eredmény csökkenésében ugyanis leginkább a fokozatosan gyengülő intenzitású, de folyamatos értékvesztés és a céltartalékképzés játszotta a főszerepet:

miközben 2019 első kilenc hónapjában még nettó 30 milliárd forintot különítettek el ezen a címen a bankok, addig idén szeptember végéig már mintegy 294 milliárdot.

A kockázati költségek növekedése pedig leginkább a koronavírus-járvány hatásaival magyarázható. Szintén érezhető mértékben hozzájárult az összesített eredmény romlásához a működési költségek tetemes, éves összevetésben 9,2 százalékos emelkedése, amit jórészt most is a szabályozói változásoknak való megfelelés indokolt. A csökkenő profit miatt sokat romlott a hitelintézeti szektor jövedelmezősége is:

a tőkearányos megtérülés (RoE) 7 százalékra esett az egy évvel korábbi 13,8-ről.

Az eredmény kapcsán azonban érdemes megjegyezni, hogy csak a harmadik negyedévet alapul véve is 203 milliárd forintos konszolidált szintű profitot értek el a bankok, ez pedig már megközelítette az egy évvel korábbit, elérve annak csaknem 86 százalékát. Az MNB adatai szerint egyébként az első kilenc hónapra vonatkozóan a 33 hazai piaci szereplőből kilenc mutatott ki veszteséget, ami jókora csökkenés 2020 korábbi időszakaihoz képest.

Emellett az is figyelemre méltó, hogy a szektor hitelportfóliójának minősége változatlanul kedvezően alakul:

a nem teljesítő hitelek aránya (NPL-ráta) a 2019. harmadik negyedévi 4,5, illetve a 2020. második negyedévi 4 százalékról 3,8 százalékra csökkent.

Ezzel folytatódott az évek óta tartó, folyamatosan javuló trend, amely csak az idei első negyedévben szakadt meg átmenetileg. A nem pénzügyi vállalatoknál 4,6 százalékos arányt mutatott ki a harmadik negyedévre az MNB, a háztartásoknál pedig 6,2 százalékosat: az utóbbi értéken belül a lakóingatlannal fedezett hitelek NPL-rátája 5,2 százalékot ért el. (Az alacsony nemteljesítési arányok fennmaradásához az MNB szerint vélhetően hozzájárul az is, hogy a bruttó hitelállomány számottevő részére a járványhelyzettel összefüggő törlesztési moratórium vonatkozik, amely az Európai Bankhatóság útmutatása szerint önmagában nem minősül átstrukturálásnak, és nem eredményezi a nemteljesítési valószínűség nagyobb növekedését.)

A hitelintézetek tőkehelyzete a jegybanki számsorok tanúsága szerint ugyancsak stabilnak tekinthető:

a szektorszintű saját tőke 6,8 százalékkal nőtt egy év alatt, és meghaladta az 5673 milliárd forintot.

Ezzel a szektor tőkemegfelelési mutatója 17,9 százalékot ért el a harmadik negyedévben, ami gyakorlatilag megegyezik az egy évvel korábbival.