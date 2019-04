Egyre kevesebb a panasz a biztosítókra

2018-ban összesen több mint 21 ezer alkalommal keresték meg a Mabisz fogyasztóvédelmi célból, hiteles információk közvetítésére létrehozott ügyfélszolgálatát. A leggyakoribb kérdések tavaly is a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításokhoz kapcsolódtak, míg a biztosítókkal kapcsolatos panaszok száma évről évre csökken – közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége.

A Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. szeptember 1-jén – német és osztrák mintára – hozta létre ügyfélszolgálatát azzal a céllal, hogy az ügyfelek minél tájékozottabbak legyenek biztosítási kérdésekben, minél gyorsabban és minél pontosabb információhoz jussanak biztosítási szerződésükkel kapcsolatban. A szervezethez létrehozása óta több mint 184 ezer megkeresés érkezett.

A megkeresések száma minden évben stabilan meghaladja a 20 ezret, a lakosság tehát bizalommal fordul a szövetség ügyfélszolgálatához. A leggyakrabban telefonon keresztül keresik fel az ügyfélszolgálatot.

2018-ban összesen több mint 21 ezer megkeresés érkezett, zömében ekkor is telefonon kértek segítséget az ügyfelek.

Az ügyfélszolgálathoz beérkező hívások száma az Astra Biztosító 2015-ös csődje által kiváltott rendkívüli terhelés miatti ideiglenes megemelkedés után az utóbbi két évben stabilizálódott. 2018-ban a beérkező hívások száma a nyári időszakban időlegesen megemelkedett, majd visszatért az átlagos szintre.

Az ügyfélszolgálathoz beérkeznek olyan megkeresések is, amelyekben nem a Mabisz, hanem valamelyik biztosító az illetékes. Ilyenek például a casco, az élet- és lakásbiztosítási, valamint az utasbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos kérdések.

Továbbra is kiemelt helyen szerepelnek a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással kapcsolatos ügyek: a kárrendezéssel, a szerződésekkel kapcsolatos kérdések, a felelősségbiztosító lekérdezése a kárrendezéshez, vagy a biztosítatlan károkozó esetével kapcsolatos kérdések,de a fedezetlenségi díjakkal kapcsolatban is több mint 600 alkalommal keresték fel tavaly a Mabisz ügyfélszolgálatát.

A biztosítókat érintő panaszok száma a tavalyi évben erősen csökkenő tendenciát mutatott, összesen 574 darab futott be a Mabiszhoz.

Az év elején tapasztalható emelkedés a kgfb kampányidőszak és a még mindig nagy számú év végi évfordulók hatása, amikor jellemzően a bónusz átvezetések, vagy a díjemelkedések miatt éri panasz a társaságokat. A szövetség a biztosítókat érintő panaszokat az érintett társaságokhoz továbbítja.

A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Békéltető Testületének 2018-as éves jelentése szerint a biztosítási piac szereplőivel szemben tavaly 1339 kérelem érkezett, ami közel 10 százalékos csökkenést jelent az előző évhez képest.

2018 ősze óta az ügyfélszolgálat látja el teljes egészében a belföldi fedezetkérések kezelését, emellett a nemzetközi fedezetkéréseket is írásban válaszolja meg a szervezet. Utóbbiak száma rövid megtorpanás után ismét az évek óta tartó, enyhén emelkedő tendenciát követi.

2017. január 1-je óta a nemzetközi kártörténeti igazolások kiadása is a Mabisz törvény szerinti feladata, de az igazolások kiadását az ügyfelek saját biztosítójuktól is kérhetik. A Mabisz által kiadott kártörténeti igazolások száma az elmúlt években folyamatosan emelkedett.

Az ügyfélszolgálat felkészült az idén januárban bevezetett E-kárbejelentővel kapcsolatos megkeresések kezelésére is. Jelenleg is fogadja és megválaszolja az ezzel kapcsolatos üzeneteket és telefonhívásokat, továbbá reagál az App Store-ban és az Play Store-ban, valamint a közösségi felületeken érkező kérdésekre, észrevételekre is.