Érdemes pótolni a hiányzó bankszámlaadatokat, amíg ingyenes

Sokan még nem regisztrálták bankjuknál a másodlagos azonosítójukat, a money.hu szerint érdemes mielőbb lépni, mert a bankok a jövőben pénzt kérhetnek ezért.

Egyelőre kevés utalás megy e-mail címre, mobiltelefonszámra, az úgynevezett másodlagos azonosítókra, pedig a márciusban elindult villámgyors átutalási rendszer ezt is lehetővé teszi.

Expressz üzemmódra váltottak idén márciusban a magyarországi átutalások.

Többéves felkészülés után ugyanis elindult az azonnali fizetési rendszer, amely 5 másodpercen belül – a tényleges adatok szerint 90 százalékban 1 másodperc alatt – célba juttatja a legtöbb átutalást a hét minden napján, minden órában.

Újdonságként jött az is, hogy nem feltétlenül kell tudni a bonyolult, 16-24 számjegyű bankszámlaszámokat egy-egy utalás indításakor, elég megadni a címzett úgynevezett másodlagos azonosítóját, azaz az e-mail címét, mobiltelefonszámát vagy adószámát. Ehhez persze az kell, hogy akinek megy az utalás, az a másodlagos azonosítók közül valamelyiket – akár mindhármat – regisztrálja a bankjánál.

A másodlagos azonosítók azonban még nem terjedtek el széles körben. Az azonnali fizetési rendszert menedzselő Giro statisztikái szerint novemberben például 5-én vagy éppen 19-én a több százezer tranzakció mindössze 0,04 százalékát küldték e-mail címre, adószámra vagy mobilszámra.

A viszonylag alacsony arány azzal is magyarázható, hogy sokan még nem regisztrálták a másodlagos azonosítójukat. Szeptember közepéig 80 ezren tették ezt meg, pedig többmillió bankszámlás számára nyitott a lehetőség, amit érdemes mielőbb megtenni.

Érdemes most lépni

A másodlagos azonosító – tehát az e-mail cím, mobiltelefonszám vagy adószám – regisztrációja a legtöbb banknál az azonnali fizetési rendszer bevezetése óta ingyenes, azonban a későbbiekben a pénzintézetek már pénzt – 1-2 ezer forintos regisztrációs díjat – kérhetnek ezért. Sok bank esetében december vége a határidő, de van, ahol meghosszabbították az ingyenes időszakot jövő április végéig vagy 2021 nyaráig

– hívta fel a figyelmet Németh-Simkó Judit, a money.hu kommunikációs vezetője.

Hogyan működik?

Egy-egy másodlagos azonosítót, mondjuk az e-mail címet csakis egy bankszámlához lehet megadni, de az adott számlához hozzárendelhető a többi azonosító is, a mobilszám vagy az adószám is. Ha valakinek több banknál van számlája, akkor az egyiknél megadhatja mondjuk az e-mail címét, a másiknál a mobilszámát.

Fontos továbbá, hogy a megadott másodlagos azonosítókat

évente meg kell erősíteni a banknál, ennek célja, hogyha változik a telefonszám vagy éppen az e-mail cím, akkor ne menjenek „rossz” helyre a jövőbeni utalások.

Tehát a másodlagos azonosítók használata kényelmessé, egyszerűbbé teszi a bankolást, de azért figyelni kell, hogy naprakészek legyenek.

Ha valaki e-mail címet ad meg, tanácsos a privátot megadni, nem pedig a munkahelyit.

Utóbbi ugyanis munkahelyváltás után inaktívvá válhat, így az esetlegesen erre érkező utalás nem érkezik be. A privát címet jellemzően ritkábban cserélik az emberek, de ha ez történik, akkor is szólni kell a banknak. Az azonosítókat a legkényelmesebben az internetbankon keresztül tudják az ügyfelek beállítani, de bankfiókban is meg lehet tenni, azonban ezért pénzt is kérhetnek az egyes bankok.