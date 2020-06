Európában már az érintésmentes fizetés az alap

Európában az összes fizetési tranzakció 78 százaléka már érintésmentes – jelentette be a Mastercard. A fizetéstechnológiai cég most publikált európai kutatása olyan fogyasztói szokásokra és véleményekre világít rá, amelyek alapján a mostani változások hosszútávon is megmaradhatnak. A felmérést az Egyesült Királyság, Spanyolország, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Lengyelország, valamint Oroszország bevonásával végezték, országonként ezer fő részvételével.