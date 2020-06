Gyorsabb kifizetések a Revolutnál

A Revolutban forintalapú számlaadatok is használhatók, amelyekkel rövidebb idő alatt megérkeznek a magyarországi, HUF-ban teljesített kifizetések – olvasható a cég közleményében.

A Revolut mostantól

az EGT területén élő lakossági ügyfeleinek is lehetővé teszi a helyi HUF pénznemű feltöltést a Raiffeisen Bank segítségével.

Ezzel az új megoldással a Revolut gyűjtőszámla-adatokat biztosít az ügyfeleinek, az egyes ügyfeleket pedig egyedi pénztárca-referenciaadatok különböztetik meg.

Az új, forintalapú számlaadatoknak köszönhetően a forintban indított kifizetések gyorsabban célba érnek, mint valaha. Ezzel a Revolut olyan megoldást tett elérhetővé, amellyel felhasználóik elfelejthetik a hosszú várakozási időket, és utazás közben és külföldről is díjmentesen küldhetnek pénzt a Magyarországon és máshol élő családtagjaiknak és ismerőseiknek, valamint ugyanígy fogadhatnak is tőlük pénzt.

„Elmúltak azok az idők, amikor három, sőt akár öt napba is beletelt, hogy az emberek megkapják a közelben vagy a velük egy országban élők által küldött pénzt. Örömmel jelenthetjük be, hogy a Revolut felhasználói mostantól a helyi forintszámlájukra is kérhetik a pénzüket, és az így egy napon belül megérkezik” – fogalmazott Irina Scarlat, a Revolut közép- és kelet-európai növekedésért felelős igazgatója.

Hol találom az új HUF-számlám adatait?

A HUF-számla („helyi” számla) adatai a kezdőképernyőn látható Számlák lapon találhatók, itt kell ügyfeleinknek a Forint lehetőséget választaniuk, majd a magyar zászlóra koppintaniuk.

A helyi HUF-számlaadatok egy számlaszámból és egy egyedi referenciából állnak.

Ha valaki pénzt küld egy ügyfél helyi HUF-számlájára, annak meg kell adnia ezt az egyedi referenciát közleményként, ellenkező esetben az átutalás nem ér célba. Ügyfeleinknek azt javasoljuk, hogy küldjék el a helyi számlaadataikat a családtagjaiknak és az ismerőseiknek, hogy minél előbb megkapják tőlük a Revolut-számlájukra feltöltött pénzt.