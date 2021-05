Keresztbe tett az alkuszoknak a pandémia

Bár történelmi csúcsra, 91,2 milliárd forintra emelkedett a hazai biztosításközvetítők által beszedett jutalék összege tavaly, az összkép megmutatja azt is, hogy az alkuszok világát jelentősen megérintette a pandémia. A jutalék növekedése 4,55 százalékos volt, ami elmarad a biztosítói díjbevételek 4,7 százalékos növekedésétől, vagyis az alkuszok a koronavírus idején valószínűleg piacot vesztettek. Emlékeztetőül:

2019-ben a biztosításközvetítői jutalékbevételek 17,8 százalékkal növekedtek az előző évhez képest. Arra legutóbb 2016-ban volt példa, hogy összességében kevesebb szerződést közvetítettek az alkuszok a biztosítóknak, mint a megelőző évben, ahhoz azonban 2013-ig kell visszamenni, hogy olyan évet találjunk, amikor mind az élet-, mind a nem életágban egyszerre csökkent az alkuszok által közvetített szerződések száma.

Tavaly az alkuszok a 2019-esnél 5 százalékkal kevesebb, 1,882 millió nem életági szerződést közvetítettek, míg az életbiztosítási szerződéseknél 9,2 százalékos volt a visszaesés, mindössze 115 ezer szerződés született.

Összességében így az alkuszok kevesebb mint kétmillió szerződést közvetítettek 2020-ban, ami 5,2 százalékos visszaesés az egy évvel korábbi szinthez képest.

Az alkuszok által kezelt állományban ugyancsak 2013-ban volt legutóbb olyan szerény mértékű a növekedés, mint az elmúlt évben:

a náluk lévő 6,26 millió biztosítási szerződés mindössze 2,4 százalékkal több, mint ahány kontraktust 2019-ben kezeltek.

Az alkuszok által közvetített szerződések állománydíja 2015 óta nem növekedett ilyen szerény mértékben, a 178 milliárd forintos érték mindössze 1,7 százalékos bővülést jelez. Az év végi (záró) állománydíj ugyanakkor – bár szintén rég volt ilyen alacsony a növekedési adat – legalább 7,1 százalékos bővü­lést mutat. Ha az év végi élő állománydíjra vetítjük az alkuszi jutalékok összegét, akkor azt látjuk, hogy a közvetített biztosítási díjak 16,7 százaléka landolt az alkuszok zsebében. Ennél alacsonyabb értéket legutóbb 2014-ben jegyeztek fel a Magyar Nemzeti Bank statisztikái.

Az alkusztársadalom is próbált alkalmazkodni a pandémia miatt megváltozó világhoz. Ezt jól mutatja, hogy 5 százalékkal bővült az elektronikus úton közvetített és megkötött új biztosítások száma, ám még így is csak a tavaly megkötött 1,997 millió szerződés alig 30 százaléka realizálódott elektronikusan. Ezt azzal is lehet magyarázni, hogy a biztosításközvetítés alapvetően személyes műfaj.