Kiderült, kikkel mérkőzhet meg az OTP Romániában a Garanti Bankért

Az OTP csoport mellett várhatóan három további hitelintézet és egy befektetési alap is versenybe száll az eladósorba került, romániai Garanti Bank megvételéért. A Ziarul Financiar (ZF) úgy értesült, hogy a magyar pénzintézet versenytársa az Intesa, a Raif­feisen, a Banca Transilvania és a J. C. Flowers befektetési alap lehet. Valamennyi jelöltnek van már érdekeltsége a román bankpiacon, a Transilvania piacvezető, az osztrákok az ötödikek, az OTP a tizedik. A J. C. is túl van több akvizíción Romániában, két szerzeménye egyesítésével ez a befektetési alap hozta létre a First Bankot.

A ZF kalkulációja szerint a tranzakció 350-400 millió euró közötti áron valósulhat meg, kiindulva a lap által tavaly készített vállalati toplistából, amelyen 381 milliós cégérték szerepelt a Garanti Bank neve mellett. A lap kérdésére a Garanti nem kommentálta az értesüléseket, a Reuters viszont magyar forrásokra hivatkozva azt írta, az OTP komoly szándékában áll a török–spanyol szektortárs megszerzése. A ZF szerint az átvilágítások és az egyeztetések december végén gyorsultak fel, az ajánlatok benyújtására sem kell sokat várni, ez február első felében esedékes.

