Mindenki nyugodjon meg, maradnak a bankok!

Évek óta számtalan tudós vizionálja a hagyományos bankrendszer végét. Van, aki azt mondja, hogy a BigTech cégek kihasználva hatalmas ügyfélállományukat, feneketlen tartalékaikat és szofisztikált adatelemzési képességüket, előbb-utóbb beteszik a lábukat a piacra. Mások arra számítanak, hogy a változó ügyfélelvárások, és az új technológiai megoldások húzzák ki a szőnyeget a bankok lába alól, amik emiatt sima hálózatos infrastruktúrává silányulnak.

A davosi világgazdasági kongresszusra írt feljegyzésében ezzel ellentétes álláspontot képvisel Judd Caplain, a KPMG banküzemi és tőkepiaci igazgatója, aki

azt is lehetségesnek tartja, hogy a hagyományos bankok reneszánsza előtt állunk.

Az igazgató szerint a fenti vízióknak kétségkívül van alapjuk, de mindezen diszrupciós folyamatok és kiiktatási szándékok ellenére a bankok elkezdték újjáépíteni magukat, mint az új típusú pénzügyi szolgáltatások újrafejlesztői. Ez a fajta újrafejlesztés számos ágazatban megjelent már. Legtipikusabb példái a platformok, avagy szuperappok (erről itt írtunk), amelyek egy felületen kínálnak különféle szolgáltatásokat és eszközöket a fogyasztónak szinte mindenre.

Hasonló folyamatok játszódnak le a pénzügyi szektorban is, hiszen a fogyasztók belefáradtak a pénzügyileg szétaprózódott világba. Csakhogy a digitális megoldások nem hozták el a „mindet egy helyen” megoldást. Ha belenézünk egy átlagember telefonjába, a legkülönbözőbb pénzügyi szolgáltatások appjait találjuk meg benne, a pénztárcától a pénzügyi menedzseren át, a kiadás összesítőn keresztül a fizetési megoldásokig, és ott vannak még a hagyományos bankrendszer appjai is. A fiataloknak még ennél is több alkalmazásuk lehet, mindegyik speciális feladatra, vagy másik szolgáltatóhoz kacsolódva.

Úgy tűnik tehát, hogy

az emberek nem akarják elhagyni a hagyományos bakrendszert, mert az 3 fontos dolgot kínál nekik, amit a fintechek és a challenger bankok sokszor nem tudnak:

a bizalmat,

a pénzügyi tudást és

a stabilitást.

Ez nem jelenti azt, hogy a fogyasztók ne akarnák kihasználni azokat az új lehetőségeket, amiket a fintechek kínálnak, de azt igen, hogy nem fognak más megoldás keresni, ha olyan banknál vannak, amelyek hasonlóan jó szolgáltatásokat kínálnak nekik.

A KPMG szakértője úgy gondolja, hogy

a jövő sikeres bankjai azok lehetnek, amelyek nemcsak összekötik, hanem saját hozzáadott értékkel töltik meg a különböző pénzügyi szolgáltatások kombinációit.

Ők lesznek azok, akik tényleg kiaknázzák az ügyfélismeretüket, és megértik a fogyasztók igényeit, kiterjedt pénzügyi és szabályozói ismereteiket pedig arra használják, hogy számos olyan megoldást dogozzanak ki, amelyek megfelelnek a fogyasztók biztonsággal kapcsolatos elvárásainak és változó életvitelének.

Sok bank halad már ezen az úton, akár úgy hogy saját rendszert fejlesztenek, megveszik a technológiát, vagy partnerséget építenek fintech cégekkel, új képességekkel ruházva fel magukat. A digitális világban ezek a bankok lesznek képesek arra, hogy a régi és az új lehetőségeket kombinálva új értékeket teremtsenek, és testre szabott szolgáltatásokat nyújtsanak akár egyedi fogyasztói igényekre is. Judd Caplain szerint ez lenne a pénzügyi szolgáltatások újrafejlesztésének járható útja, ami nemcsak megóvná a bankrendszert attól, hogy pénzügyi infrastruktúra szolgáltatóvá váljon, de segítene megőrizni a hagyományos bankok eredményességét is.