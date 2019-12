MNB-bírság a K&H-nak

A jegybank 23 millió forint bírságot szabott ki a K&H Bankra, egyebek közt a befektetési tanácsadási, kiszervezési, illetve a célpiacon kívüli forgalmazásra, meghatalmazásokra, s az ügyfelek pénzügyi eszközeinek védelmével megbízott személy funkciójára vonatkozó hiányosságok miatt. Az MNB kötelezte a bankot a – rendszerkockázatot nem hordozó, s a megbízható működést nem veszélyeztető – problémák kijavítására.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból indított – korlátozott terjedelmű – átfogó vizsgálatot végzett a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.-nél (K&H Bank) a 2016. március 1. napjától a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot áttekintve.

A vizsgálat problémákat azonosított egyebek közt az intézmény befektetési tanácsadási tevékenységét, illetve annak ellenőrizhetőségét, nyilvántartását illetően. Egyes befektetési tranzakcióknál nem volt megállapítható, hogy az érintett ügyfelek számára történt-e befektetési tanácsadás, miközben több ügyfél nem a kockázati besorolásával összhangban lévő pénzügyi eszközt vásárolta meg.

A K&H Bank befektetési tanácsadási tevékenységének egy kritikus részfunkcióját csoportján belül kiszervezte. Ennek kapcsán hiányos volt az ellátott funkciók, feladatok elhatárolása, illetve az erre vonatkozó feltételeket sem tüntették fel pontosan a vonatkozó szerződésben.

Az ügyfelektől az intézmény alkalmazottai részére adott különböző meghatalmazások kapcsán – a meghatalmazotti jogviszonyra vonatkozóan – a K&H Bank nem tett eleget maradéktalanul az ellenőrizhetőség és figyelemmel kísérhetőség jogszabályban rögzített követelményeinek.

A jegybanki vizsgálat emellett számos hiányosságot állapított meg az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelmével kapcsolatos kötelezettségek teljesítése kapcsán, elsősorban az e funkciót betöltő személy kinevezésére, feladatkörére vonatkozóan. Problémák voltak továbbá a célpiacon kívüli forgalmazást, a letétkezelők éves értékelését és felülvizsgálatát illetően is.

Mindezek alapján az MNB ma publikált határozatában az egyes jogsértésekkel összefüggésben 90-180 napos teljesítési határidő kitűzésével kötelezte a K&H Bankot, hogy a feltárt hiányosságokat szüntesse meg és erről – a vezető testületei által is megtárgyalt, jóváhagyott belső ellenőri jelentés megküldésével – számoljon be a jegybanknak. A jogsértések miatt az MNB összességében 23 millió forint felügyeleti bírságot is kiszabott az intézményre.

Az MNB a bírságösszeg meghatározásakor egyaránt figyelembe vette a feltárt jogsértések jelentős kockázati besorolását és a bank intézményi hatásbesorolását. Enyhítő körülményként értékelte ugyanakkor a jegybank, hogy a K&H Bank mindvégig együttműködő volt az eljárás során, illetve számos problémát már a vizsgálat során kijavított, azonnali intézkedéseket meghozva.

Mint emlékezetes, a jegybank rendszeres ellenőrzései keretében legutóbb három hónappal ezelőtt állapított meg hiányosságokat a K&H Banknál, főként a belső szabályozottsággal és azok felülvizsgálatával kapcsolatban.