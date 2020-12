Moody's: javultak a magyar bankok devizabetéti osztályzatai

Magyar bankok devizabetéti osztályzatait javította csütörtökön a Moody’s. A lépés közvetlen előzményeként a nemzetközi hitelminősítő emelte a Magyarországra érvényes besorolási országplafont is.

A Moody’s csütörtök este Londonban közölte, hogy

az Erste Bank Hungary, a K&H Bank és az OTP Bank devizában vezetett betétállományának hosszú távú osztályzatát az eddigi Baa3-ról két fokozattal Baa1-re, a rövid lekötésű devizabetétek besorolását P-3-ról egy fokozattal P-2-re javította.

A cég a magyarországi Raiffeisen Bank hosszú futamidejű devizabetét-állományának osztályzatát egy fokozattal, Baa3-ról Baa2-re emelte. A Raiffeisen rövid lekötésű devizabetéteinek besorolása szintén P-3-ról P-2-re javult.

A Moody’s a négy érintett magyar bank devizabetét-osztályzatainak kilátást az eddigi pozitívról a besorolás javításával egy időben stabilra változtatta.

A vállalat a csütörtökön bejelentett banki osztályzatjavítások előzményeként, módszertani változtatások miatt a minap Magyarország szuverén besorolási országplafonját Baa1-ről A2-re javította.

Az osztályzati országplafon rendszerint azt a legmagasabb besorolást jelzi, amelyet az adott országban honos kereskedelmi adósok pénzügyileg legerőteljesebben alátámasztott kötelezettségeikre megkaphatnak a hitelminősítőktől. Ez az országplafon meghaladhatja az érintett ország államadós-kötelezettségeinek osztályzatát.

Ez Magyarország esetében is így van:

a Moody’s Investors Service a magyar szuverén kötelezettségekre Baa3 osztályzatot tart érvényben.

A Moody’s ugyanakkor szeptember végén felminősítés lehetőségére utaló pozitívra javította az addigi stabilról a magyar szuverén osztályzat kilátását, egyebek mellett azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a koronavírus-járványnak a magyar gazdasági és pénzügyi erőre kifejtett negatív hatása valószínűleg nem lesz annyira markáns, mint az Európai Unió más térségeiben.

A kilátás javításának fő tényezői között szerepelt az is, hogy a magyar gazdaság a Baa3, illetve az eggyel jobb, Baa2 besorolású gazdaságokhoz képest is erős teljesítményt mutatott az elmúlt időszakban, és a Moody’s véleménye szerint ez várható a továbbiakban is.

Mindehhez a magyar gazdaság hazai és külső adósságpozícióinak javulása társul az indoklás szerint.

A magyar államadós-besorolásra a másik két globális hitelminősítő, a Fitch Ratings és a Standard & Poor’s stabil kilátást tart érvényben. Ezek a cégek ugyanakkor a Moody’s besorolásánál egy fokkal jobb – egyaránt BBB – államadós-osztályzattal tartják nyilván Magyarországot.

A Moody’s Baa3 magyar szuverén besorolása a Fitch és az S&P osztályzati módszertanában BBB mínusz-nak felel meg. A vállalat a héten – szintén a magyar besorolási országplafon emelésével közvetlen összefüggésben – az OTP Jelzálogbank és az UniCredit Jelzálogbank által kibocsátott fedezett jelzálogkötvények osztályzatát az addigi Baa1-ről két fokozattal A2-re emelte.