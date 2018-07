Organikusan növekedhet a Sberbank

Öt év után termelt nyereséget a Sberbank magyar leányvállalata, a piacon a hitelkereslet élénkülését tapasztalják, ezt innovatív termékekkel akarják kiszolgálni – mondta a Világgazdaságnak Igor Kolomejszkij. A Sberbank International vezetője, az anyabank alelnöke szerint a szankciók miatt adják fel pozícióikat az ukrán és a török piacon.

Mik a tervei a Sberbanknak Európában? Terjeszkednek a jövőben, vagy inkább a kivonulásra számíthatunk?

Mindenekelőtt érdemes a pénzügyi célokról beszélni. A csoportszintű jövedelmezőségünk (ROE) 20 százalékos. A nemzetközi hálózatunk leánybankjai közül a fehérorosz és a kazah leányvállalatok a leghatékonyabbak, ott 20 százalék felett van a ROE. Az euró­pai piacaink kevésbé nyereségesek, ezért ebben a régióban a stratégiai cél ennél szerényebb, az egy számjegyű megtérülés a reális.

A Sberbank Europe minden egyes országban részletes stratégiát dolgozott ki és valósít meg, amelynek fő eleme a költséghatékonyság javítása. A 2018-as évet is jól kezdtük, minden európai leányvállalat nyereséges, az első hat hónap nettó 41 millió eurós nyeresége a várakozások felett van.

Nem tervezzük, hogy felvásárlás útján tovább terjeszkedünk, inkább az organikus növekedést választjuk mind a lakossági, mind a vállalati üzletágban. A jövőt a digitalizációban látjuk, ezért leányvállalatainkat ezen a téren kívánjuk tovább fejleszteni. Ez sokat segít majd a piaci pozícióink további erősítésében is. Minden leánybankunknál a működési hatékonyság és a digitális innováció a két fókusz.

Hogy áll most a profitabilitás Magyarországon, hogyan alakulhat a jövőben?

Öt év után először termelt profitot a magyar leányvállalatunk, 0,7 millió eurós adózás utáni nyereséget könyvelhettünk el 2017-ben. Az idei év első fele szintén pozitív volt, és bizakodók vagyunk 2018 második felével kapcsolatban is. Mivel Magyarországon pozitív trendeket látunk, ezért a következő két-három évben a piaci részesedésünk növekedésére számítunk, és hasonló folyamatok figyelhetők meg a többi európai országban is, ahol jelen vagyunk.

A közeljövőben várható a kamatkörnyezet emelkedése. Hogyan hat ez a Sberbankra?

A makrogazdasági előrejelzéseink alapvetően pozitívak Európa-szerte, de persze az egyes országokban tapasztalunk eltéréseket. A magasabb kamatlábak hozzájárulnak a jövedelmezőségünkhöz, de más hatékonyságnövelő tényezők is szóba jönnek. Ilyen például a hitelek iránti növekvő kereslet, ahogy azt a magyarországi leányvállalatunk is tapasztalja. Ahhoz, hogy ezt a növekvő keresletet ki tudjuk használni Magyarországon, innovatív termékeket fejlesztünk, például árgaranciát kínálunk a személyi kölcsönök egy része mellé. Az erőfeszítéseinket a piac is elismeri: a magyarországi hiteltermékek közül második helyezést ért el a Sberbank egyik fedezetlenhitel-terméke a Mastercard által szervezett Az év bankja 2017 versenyen. Emellett növelni szeretnénk a hatékonyságot az ügyfélkiszolgálás területén is, a számlanyitás során a fiókban töltött idő például fél óráról tíz percre csökkent a folyamatok egyszerűsítésének köszönhetően.

Két piacról is kivonulnak. Miért döntöttek a török és az ukrán érdekeltség eladása mellett?

A török bank eladását év végéig lezárjuk. A DenizBank megszerzésének célja eredetileg az Oroszország és Törökország közötti együttműködés erősítése és a régió gazdasági potenciáljának kihasználása volt. A helyzet azóta megváltozott, az országok közötti forgalom a vártnál alacsonyabb lett, ezt követően pedig a szankciók hatottak negatívan a Sberbank török fejlesztésének lehetőségeire, különösen, mivel a DenizBankot nem finanszírozhatják európai források.

Az ukrán kivonulás is napirenden van, folynak a tárgyalások a központi bankkal és a lehetséges vevőkkel. Egy fehérorosz hitelintézet pár hónapja bejelentkezett érte, és már az árban is megegyeztünk, ennek mértéke azonban egyelőre nem publikus. A kivonulás oka, hogy a politikai helyzet miatt nem tud hatékonyan együttműködni az ukrán bankunk az anyabankkal. A fennálló szankciók miatt a helyi pénzintézetünk nem fizethet osztalékot az anyabanknak, az pedig nem nyújthat forrásokat a leánybanknak, és ez megnehezíti a mindennapi működést. Ha ez a körülmény nem nehezítené a helyzetet, akkor az egyik legjövedelmezőbb, legfejlettebb bank lennénk az országban. Az ukrán piacon a Sberbank Europe is jelen volt, ottani leányvállalatunkat – a VS Bankot – 2017 decemberében értékesítettük.

