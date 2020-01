Több mint 32 milliárd dollárt takarított meg az elmúlt két évben hat amerikai nagybank az adócsökkentés révén. Javuló eredményeik kulcsszerepet játszottak a részvénypiac szárnyalásában, a kínaiakkal kötött megegyezés pedig újabb lehetőségeket kínál.

A hat nagybanknak mintegy 18 milliárd dollárnyi adót nem kellett befizetnie tavaly. Ezt azok az adóintézkedések tették lehetővé, amelyeket az amerikai elnök már a hivatalba lépésének évében aláírt. A Bloomberg hírügynökség az adatot a bankok üzleti jelentéseiből számolta ki. Az összeg nagyobb volt, mint 2018-ban, és a bankok – a JPMorgan Chase & Co., a Bank of America Corp., a Citigroup Inc., a Wells Fargo & Co., a Goldman Sachs Group Inc. és a Morgan Stanley – teljes megtakarítása az adóváltozásoknak köszönhetően két év alatt meghaladta a 32 milliárd dollárt.

Az intézkedések 20-ról 18 százalékra csökkentették a nagybankok átlagos effektív adókulcsát. A Trump-adminisztráció időszakának gazdaságpolitikai fejleményei közül biztosan emlékezetes marad, hogy a nagybankok összesített profitja rekordszintet ért el.

A nettó nyereségük 2019-ben 120 milliárd dollár volt (mintegy 38 ezermilliárd forint), több, mint 2018-ban. Korábban ez az összeg soha nem haladta meg a százmilliárd dollárt. A legnagyobb nyertes 2018-ban és 2019-ben a JPMorgan volt: a Bloomberg számításai szerint tavaly az adókönnyítés révén a 2018-as 3,74 milliárd dollárral szemben több mint 5 milliárd dollárt kasszírozhatott. Nem véletlen, hogy részvényeinek ára több mint 40 százalékot emelkedett tavaly. Eközben az S&P 500 amerikai részvényindex is ralizott, de kevesebb mint 30 százalékkal került feljebb. A JPMorganéhez hasonló pályát írt le tavaly a többi nagybank részvényárfolyama is. (Kivéve a Wells Fargót, amely évek óta nyögi, hogy hamis ügyfélszámlák nyitása miatt botrányba keveredett.)

