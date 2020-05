Szárnyra kaptak az elektronikus csekkbefizetések

Egyre inkább a mindennapok része az elektronikus bankolás a lakossági ügyfelek körében. A számok önmagukért beszélnek: a K&H e-bankjába közel 11 százalékkal többen léptek be az idén március 16-a és április 15-e között az egy hónappal korábbi időszakhoz képest. A koronavírus-járvány kitörése után a csekkbefizetések kaptak leginkább szárnyra: a bank ügyfelei egy hónap alatt március és április közepe között az e-bankon keresztül közel 36 ezer, a mobilbank segítségével pedig több mint 50 ezer csekket fizettek be, ez 97, illetve 96 százalékos növekedést jelent. A K&H szerint az elektronikus fizetések térnyerése várhatóan a járvány lecsengése után is fokozódni fog, ez pedig a készpénzhasználat és a készpénzállomány csökkenését eredményezheti.