Újabb mélységbe küldheti szerdán az indexeket a Fed

Hiába kezdődött a december 40 éve nem látott zuhanással az amerikai részvénypiacokon, a Fed holnap valószínűleg kamatot emel, de jövőre visszavehet a tempóból.

Csaknem négy évtizede nem indult ilyen rosszul a december az amerikai börzéken, mint az idén. A Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is 7 százalékot esett a hónap eleje óta, pedig még hátravan a Fed holnapi kamatdöntő ülése, ahol a piac szinte teljesen beárazta az újabb, 25 bázispontos emelést. Az elemzők szerint szinte kizárt, hogy az amerikai jegybank elhalasztaná a már beárazott szigorítást, még akkor sem tenne így, ha újabb mélységekbe küldi ezzel a részvénypiacokat. Jerome Powell jegybankelnök és a Fed több vezetőjének nyilatkozataiból viszont arra lehet következtetni: elképzelhető, hogy a Fed jövőre lassítja a szigorítást, és nem fog háromszor kamatot emelni, ahogy azt korábban becsülték.

A lapunknak nyilatkozó elemzők is azt tartják valószínűnek, hogy a Fed visszavesz a tempóból.

Nem érnek véget a Fed-kamatemelések az idén, s bár ezt a piac éppen most nem árazza, még két kamatemelésre számítunk 2019-ben

– közölte Nyeste Orsolya, az Erste Bank makrogazdasági elemzője. Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint: „Akár már a decemberi kamatdöntő ülésen azt jelezhetik előre, hogy csak két kamatemelés valószínűsíthető jövőre. Könnyen lehet, hogy a dollár ereje és a fiskális stimulus hatásának múlása is nagyobb visszafogó erőt gyakorol majd, mint azzal most számolunk, ez pedig megállásra késztetheti a Fed-et.” Ugyan a Fed korábban többször hangsúlyozta, hogy kevéssé van tekintettel a piaci folyamatokra, a befektetők várakozásait mégis számításba kell venni. „A piac egyetlenegy szigorítást áraz be jövőre, így bármennyire is függetlennek vallja magát a jegybank, ilyen részvénypiaci csökkenés és lakáspiaci lassulás után már nem kockáztathat” – hangsúlyozta Blahó Levente, a Raiffeisen Bank szenior elemzője.

A részvénypiaci folyamatok önmagukban kevéssé adnak okot a szigorítás lassítására. A vezető indexek nagyjából a januári szinteken állnak, éves alapon tehát nincs visszaesés. A Fed a döntései során a munkaerőpiacra és az inflációra van tekintettel, az adatok alapján pedig ugyan várható, hogy lassul a növekedés, de a gazdasági fundamentumok erősek. A munkanélküliségi ráta 3,7 százalékos történelmi mélyponton van, az infláció egy ideje 2 százalék fölött ragadt, a bérek pedig tartósan, negyedévenként 5 százalék körül emelkednek.

