Kétezer munkatársától válhat meg a Provident

Jelentős mínuszt halmozott fel a Provident tavalyi üzleti évében. A pénzügyi cég 113,5 millió font adózás előtti veszteségről számolt be, míg egy évvel korábban 119 millió nyereséget könyvelt el. A Provident Financial-nél a lakáshitelezési üzletág teljes felszámolásáról döntöttek,

így most 2100 munkahely van veszélyben.

A vállalat 1880-as megalakulása óta az 1929-ben kezdődött világválságot is túlélte, azonban a mostani pandémia kifogott a menedzsmenten. A nagy szereplő nehéz helyzete, azért is érdekes, mert a cég olyan embereknek ad hitelt, amelyek a nagy bankoktól jövedelmi helyzetük miatt nem számíthatnak kölcsönre. A világjárvány pedig a lakosság pénztárcájának rosszat tett, így az időzítés már önmagában is elgondolkodtató. Önmagában az üzletág felszámolása is komoly költséget ró a megtépázott cégre, a hitelezés befejezése 100 millió fontjába kerülhet a veszteséges társaságnak.

A befektetők nem örültek a híreknek, már hétfő délelőtt 7 százalékos mínuszban forogtak a Provident részvények a tőzsdén. Már évekkel ezelőtt, 2017-ben is problémák akadtak a cégnél, akkor a menedzsment saját alkalmazottakkal helyettesítette független hitelközvetítőit. Ugyanakkor a COVID-válság derékba törte a terveket, ugyanis a pandémia miatt jelentősen megugrottak a cég működési költségei.

A lakáshitel-szektor változásai-, és az új ügyfél igények következtében a lakáshitelezések abbahagyásáról dönttöttünk

– jelentette be a társaság vezérigazgatója.

Malcolm Le May egyúttal meghirdette a cég új stratégiáját is. Ennek fókuszában a fedezetlen személyi kölcsönök állnak, az ezen a területen szerzett szakértelemre épít a vállalat vezetése. Úgy vélik ugyanis, hogy ennek erősítésével a szegényebb rétegek körében vezető bankcsoporttá válhat a Provident. A Panmure Gordon elemzői szerint az új modell ugyan alacsonyabb kihelyezési dinamika mellett, de fenntarthatóbb trendet vázolhat fel a társaság számára. John Cronin, a Goodbody elemzője szerint az új elképzelések kialakításakor a cég hitelkártya üzletága, a Vanquish is fókuszba kerülhetett.

A társaság ellen egyébként etikai vizsgálat folyik, amely a jövő évig szinte biztosan eltart.