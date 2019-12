A fordulat éve jöhet a csipgyártóknál

Az S&P 500-as index történelmi csúcsa mellett a nagy memóriagyártók – például a Micron –

meglehetősen nehéz időszakon mennek keresztül, ami főként a piacon tapasztalható túlkínálattal és a memóriaárak esésével hozható összefüggésbe.

A vállalat friss negyedéves gyorsjelentése viszont, amelyben a várakozásokat enyhén felülmúló eredményről számolt be, már bizakodásra ad okot. Igaz, nem az éves összehasonlításban 35 százalékos bevétel-visszaesés és az alacsony profitabilitás, hanem inkább a menedzsment előrejelzése okozott pozitív meglepetést.

A félvezetőszektorban és különösen a memóriagyártóknál meglehetősen gyors lefutású egy-egy iparági ciklus. Az elmúlt évtizedben nyolc-kilenc negyedévnyi növekedést jellemzően csaknem hasonló időszakot felölelő csökkenés követett, ami a memóriaárak változásán és ezzel együtt a vállalatok teljesítményén is meglátszott.

A Micron előrejelzése szerint a következő negyedévben jöhet el az iparági lassuló ciklus alja, ami azt jelentené, hogy

a memóriagyártók számára 2020 hozná meg a fordulatot, így várhatóan az év közepétől ismét emelkedő pályára állhatnak a bevételek, és nőhet a profitabilitás is.

Érdekesség, hogy múlt héten a memóriaárakban is ugrás következett be, amely támogatta az árfolyam erősödését. Pozitívum, hogy az elemzőházak is egyre optimistábban látják a cég helyzetét, és a jelentés után inkább felfelé módosították a céláraikat, amelyek átlaga jelenleg 62 dollár körül mozog. Az elmúlt időszakban az iparági elemzések szerint növekedett a kereslet a csipekre, így a túlkínálat csökkenésével további áremelkedésre lehetne számítani.

A hosszú távú kilátások egyértelműen a növekedés irányába mutatnak, hiszen a technológiai fejlődés, az 5G-hálózatok bevezetése, valamint a nagyvállalatoknak a felhőszolgáltatások terén bővülő beruházásai egyaránt kedveznek a gyártóknak. Ha pedig tovább javul a piaci környezet a gyártók számára, akkor a részvényeik árfolyama is további szárnyalás előtt állhat.