A hard Brexitre is lehet opciót kötni

Mintegy három éve tartották az Egyesült Királyságban a Brexitről szóló népszavazást, a tárgyalások is erősen elhúzódtak, majd a brit belpolitikában számos törésvonal keletkezett a kérdés miatt. A brit parlamentben már-már tragikomikus szavazássorozatot tartanak hónapok óta. A múlt héten harmadik alkalommal is elutasították a megállapodástervezetet, és minden lehetséges alternatív forgatókönyvet is elvetettek a képviselők. Így sajnos egyre nagyobb a rendezetlen kilépés esélye.

A rendezetlen kilépés lehetőségére a font-dollár eladási opcióval lehet a legegyszerűbben kereskedni, mivel ezzel ki tudjuk védeni a volatilitásból fakadó kockázatot.

Az opciós díj kifizetésével jogot szerzünk, hogy az előre meghatározott kötési árfolyamon a fontot eladhassuk, az opció eladója (kiírója) pedig kötelezettséget vállal arra, hogy az előre meghatározott árfolyamon megvásárolja tőlünk a fontot. Amennyiben az árfolyam a lejárat időpontjában az előre meghatározott szint alatt fog tartózkodni, le tudjuk hívni az opciót, és lényegében egy azonnali font-dollár eladási (short) pozícióval fogunk rendelkezni.

Természetesen a szokottnál magasabb az opciós díj a font-dollár keresztárfolyamra, egy két hét múlva lejáró opció 1,28-os kötési (strike) árfolyammal a jelenlegi árfolyam 0,75 százalékába kerül, míg az egy hónap múlva lejáró, szintén 1,28 kötési árfolyamú eladási opció a 0,95 százalékába.

Abban az esetben lesz nyereségünk, ha a lejárat időpontjában a font-dollár árfolyam 1,27 közelében, vagy ez alatt fog tartózkodni, mivel az opciós díj összegét le kell vonni az 1,28-os árfolyamból.Az opciós kereskedés egyik nagy előnye, hogy amennyiben az árfolyam nem az általunk várt irányba mozdul, nincs veszteségünk, hiszen ez esetben nem kell lehívnunk az opciót, csak az ügylet megkötésekor kifizetett opciós díjat veszítjük el. Ugyanakkor ügyelni kell a pozíció méretezésére: a spekulatív tőkénk maximum 1 százalékát szánjuk egy ilyen típusú ügyletre, hiszen az opciós díjat minden esetben ki kell fizetnünk.