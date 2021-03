A második vonalra is érdemes figyelni

A félvezetőgyártó iparágban sokszor csak a legnagyobb nevek vannak a fókuszban, mint az Intel, a Samsung, a Micron vagy a Qualcomm, pedig a beszállítóikra is érdemes figyelni. A Lam Research Corporation (Lam) a gyártás egyik fontos alapanyagához, a waferhez (félvezetőszelet) szállít eszközöket és szolgáltatásokat.

A folyamatosan növekvő kereslet a félvezetők iránt egyrészt az 5G-technológia térnyeréséből, másrészt az automatizációból és a félvezetőket tartalmazó eszközök gyors cseréjéből származik. Tajvan, Korea és Kína előretörése az elmúlt évtizedben egyértelmű volt, ám az új amerikai elnök, Joe Biden vezetése alatt hamarosan az Egyesült Államokban is állami beruházások kezdődhetnek. A most rendelkezésre álló információk szerint a kínzó hiány enyhítésére az infrastruktúra-fejlesztési csomag része lehet a kapacitásbővítés hazai megszervezése. A Lam hatmilliárd dolláros készpénzállományával könnyen csatlakozhat ezekhez a tervekhez, folytathatja részvény-visszavásárlási programját, és tarthatja szolid, de stabil 1 százalékos osztalékhozamát is.

A vállalat legnagyobb megrendelői közé tartozik az Intel, a TSMC és a Samsung.

A Lam bruttó marzsa bőven 40 százalék felett volt a legnehezebb időszakokban is, bevételének növekedése pedig több mint másfélszerese az iparág 16 százalék körüli ütemének. Ennek egyharmadát az általa nyújtott szolgáltatások adják, ami a ciklikus iparágon belül nagy előny abban az időszakban, amikor csökken a kereslet. A Lam Research erőssége az 5–7 nanométeres csipek gyártásához szükséges ultramodern eljárás, az atomic layer deposition and etching. Ebben a szegmensben az egyik fő megrendelője az Intel. Igaz, hogy az Intel a friss stratégiaváltásának részeként

elsősorban saját csipjeit fogja 20 milliárd dolláros beruházással épülő üzemeiben gyártani,

de a beszállítás és a szolgáltatások szerepe valószínűleg nem csökken majd.

A Lam április 28-án teszi közzé gyorsjelentését.