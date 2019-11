Az egészség a legjobb befektetés

Az Egyesült Államok egészségügyi rendszere igen komplex. Évek óta tervezik egyszerűsítését, de eddig kevés olyan döntés született, amely átláthatóbbá tette volna a szektort. A választások közeledtével valószínűleg újból előkerül majd a téma. Az egészségügy a vállalati összeolvadásoknak, felvásárlásoknak is táptalaja, globálisan az összes M&A-tranzakció 19 százalékát itt bonyolítják le.

Az utóbbi években az egészségügyi szolgáltatók konszolidációja is elindult. A legtöbb társaság nagyarányú felvásárlásba kezdett, például az egészségügyi biztosítók elkezdték felvásárolni a gyógyszer-kereskedelmi szolgáltatókat, vagy fordítva. Ma már szinte mindenki több szolgáltatást nyújt egyszerre, emellett többen gyógyszer-kereskedelemmel is foglalkoznak. Az USA egész piacát három-négy szereplő uralja, amivel az egészségügyi szolgáltatók esetében megvalósult – ha részlegesen is – a vertikális integráció, és valószínűleg költséghatékonyabb is lehet a rendszer.

Az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó CVS Health Corporationnek a szerdai gyorsjelentése szerint mind az árbevétele, mind az egy részvényre jutó nyeresége jobb lett a vártnál, ráadásul a társaság az idei évre vonatkozó előrejelzését meg is emelte. Tevékenységi köre magában foglalja az egészségügyi biztosítást, gyógyszerek értékesítését (például gyógyszertárakban vagy online), valamint gyógyszer-kereskedelmi szolgáltatásokat is. A cég 2007 óta folyamatosan vásárolgatja a különböző egészségügyi cégeket. A legújabb tervek szerint 2021-ig 1500 HealthHubot (miniklinika) is nyit ingatlanjaiban a társaság. Erre van is lehetősége, hiszen amióta biztosítási szegmense van, tudja, hogy ki milyen kórtörténettel rendelkezik.

Az egészségügyi szolgáltatók ezt a kört már lefutották a nyolcvanas években, akkor a legtöbb biztosító kórházakat vett és üzemeltetett, ma inkább szolgáltatnak. Az egészségügyi szolgáltatás persze az elöregedő társadalom mellett sem egyszerű üzlet, hiszen az Egyesült Államokban az exportra is termelő cégek mellett ennek a szektornak magas az adózása, és sújtja őket az emelkedő bérköltség.