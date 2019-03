Biztos jövő előtt áll a német Infineon

Javában zajlik a gyorsjelentési szezon Németországban, azonban a vállalati profitokat nézve csalódottak lehetünk, mivel a legtöbb cég vaskos mínuszokról számolt be a profit növekedése helyett. Így érthető is, hogy miért kevésbé kedveltek most a befektetők körében a német papírok. Ám ha lehet, az utóbbi időben még kevésbé preferált szegmensben találhatunk egy olyan vállalatot, amely szinte egyedüliként tudta a DAX index komponensei közül felülmúlni az elemzői várakozásokat, és mind bevételekben, mind profitban növekedést mutatott fel.

Ez a cég az Infineon Technologies, amely széles termékportfólióval rendelkezik, és közlekedési eszközökhöz, az autóipar és az energiaszektor részére gyárt félvezetőket. Az Internet of Things, big data trendre felülve egyre nagyobb kereslet mutatkozik a félvezetők, IC-k iránt, amelyből az Infineon – Európa egyik vezető gyártójaként – bőségesen profitálhat. Természetesen ez a trend nem most kezdődött: a globális félvezető-iparág az elmúlt pár évben hatalmas bővülésen ment keresztül, és az elmúlt évek piaci raliját is e cégek vezették.

A kínai kereslet mérséklődése miatt azonban érezhető a lassulás a szektorban, 2019 első felére a legtöbb gyártó a bevételek nagymértékű visszaesését várja, és ez a részvényárazásokon is látszik. A szektorban érdemes körbenézni olyan vállalatok között, amelyeknek a teljesítménye ellenszélben is stabil maradhat. Noha az Infineon kilátásai romlottak, de a szektorhoz képest jók, az év első felére a bevételek és profit stagnálását, az év végére viszont 9 százalékos növekedést vár a menedzsment.

A részvény árfolyama ugyan jelentősen esett a 25 eurós szintekről, de januárban sikerült stabilizálódnia, és a 16,5 eurós szintről felfelé indult a papír. A további emelkedéshez a 20 eurós szintet kellene áttörnie, támaszként a 19 és a 18 eurós szintek segíthetnek az esetleges esés megállításában. Valószínű, hogy a következő időszakban inkább egy oldalazó, kismértékben emelkedő trend következhet, amelyben a kisebb esések után is érdemes lehet figyelni a részvényt.