Bontogatják szárnyaikat a régió tőzsdéi

A kelet-közép-európai (KKE) gazdaságok fokozatos májusi újranyitásának híre lendületet adott a régiós piacoknak. Az elrugaszkodáshoz szükség volt az európai és az amerikai gazdaság újranyitását övező optimista globális hangulatra. A monetáris és fiskális segélycsomagok hatására javuló második féléves konjunktúrakilátások egyelőre a V alakú világgazdasági visszazárkózás valószínűségét erősítik. A vállalati szektor is – a gazdaságirányítással közösen – az ellátási láncok gyors stabilizálására törekszik. Euró­pában a járványügyi helyzet javulása és a jövőbeni közös költségvetési politika kialakításának első lépéseként is aposztrofálható újabb 750 milliárd eurós gazdasági csomag a korábbi emelkedésben lemaradó és fokozatosan újrainduló gazdaságok tőzsdéi felé irányítja a befektetőket.

Az amerikai piacok már a februári történelmi csúcsok közelébe emelkedtek, az S&P 500 kevesebb mint 5 százalékra van a tavaly év végi értékétől, míg a Nasdaq 100 index 10,58 százalékos pluszban jár az idén, és mindössze 2,31 százalékra februári történelmi csúcsától. Ezzel szemben a tavaly év végétől 14 százalékos esésben lévő euróövezeti részvényindex még csaknem 20 százalékos csökkenést mutat a februári csúcsokhoz képest, hasonlóan az EU-periféria tőzsdeindexeinek 20-25 százalék körüli lemaradásához.

A régiós piacok értékeltségi alapon is relatíve attraktívabb képet mutatnak, mint a koronavírus-járvány kapcsán kialakult tőzsdei korrekció előtti szintek közelébe emelkedő fejlődő ázsiai régió. A KKE-régió május közepétől a gazdaságok újranyitásával kapcsolt magasabb fokozatra. A Richter elsőként emelkedett új csúcsra, majd május közepétől az OTP kezdett lendületes emelkedésbe. A cseh piacon a CEZ energiaszolgáltató megközelítette korábbi történelmi csúcsát, de érdemes megemlíteni a jókora diszkonttal forgó, régiós összehasonlításban továbbra is magas osztalékhozammal és akár perspektivikus egyedi sztorikkal is szolgáló román részvénypiacot is.