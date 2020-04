Bónusz járt minden hordó olaj mellé

Sosem látott „armageddon” az olaj piacán: 40 dollár bónuszt kaptak hordónként, akik hétfőn olajat vásároltak. Az amerikai könnyűolaj- (WTI) kontraktus keddi lejáratának árfolyama hétfő reggel még 14 dollár volt, 8-9 dollárral több, mint amennyiért a fizikai piacon egy hordó olajat lehetett venni. A nap folyamán azonban a kétségbeesés fokozódott, és az árfolyam folyamatosan nullára csökkent, de ott sem állt meg.

A zuhanás fő oka a tárolókapacitás hiánya, mivel minden szárazföldi tároló és tanker már megtelt vagy elkelt a kapacitása.

Így a leszállítandó nyersolajat jelenleg nincs hol tárolni. Mivel a határidős kontraktusokat a lejáratkor lényegében csak azok vásárolják, akik fel is használják majd az olajat, hétfőn eltűntek a vásárlók a piacról. Először a történelem során az amerikai könnyűolaj ára negatívba fordult, és a nap végére egészen mínusz 40 dollár alá zuhant. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy azok a spekulánsok, akik zárni szerették volna vételi (long) pozíciójukat, hordónként akár 40 dollárt is hajlandók voltak fizetni azért, hogy valaki átvegye tőlük az átvétellel és tárolással járó kötelezettséget. Tehát akinek volt tárolókapacitása, akár 40 ezer dollárt is kaphatott kontraktusonként, ha hajlandó volt vásárolni.

Jelenleg az olajszektor napi 30–35 millió hordóval termel többet, mint amennyire reálisan igény van. A megoldás az lenne, ha az OPEC+ tagországai és Amerika egyszerre csökkentenék a kitermelést, hogy a kínálatot valamelyest a reális kereslethez igazítsák.

Szaúd-Arába azonnali termeléscsökkentést fontolgat, amit valószínűleg több kitermelő is követ majd. Az amerikai és kanadai energiaszektorban hamarosan bekövetkező csődök pedig tovább segíthetik a kínálat csökkenését és az egyensúly helyreállását. Ha ez nem történik meg, megismétlődhetnek a hétfői események. Az olaj árfolyamát követő ETF-ek szintén gondba kerülhetnek, ugyanazzal a kihívással kell szembenézniük, mint a többi spekulánsnak, és ez óriási veszteségeket, extrém esetben az alapok lezárását eredményezheti.