Boom előtt az e-kereskedelem

Az Amplify Online kiskereskedelmi ETF nagyrészt amerikai online kiskereskedőket tömörítő alap, mely az EGM online kiskereskedelmi indexet követi. Olyan cégek kerülhetnek az alapba, amelyek bevételének legalább 70 százaléka internetes értékesítésből származik. További kitétel, hogy a földrajzi eloszlás alapján legalább 75 százalékos súlyt kell képviselniük az amerikai cégeknek, ez ma 77 százalékon áll.

Az ETF-ben a legnagyobb súllyal a Carvana (4,97 százalék) online használtautó-értékesítő platform, a bútorokra és lakásfelszerelési cikkekre szakosodott Wayfair (4,5), a TripAdvisor (4,46), a Lands’ End (4,26) online ruházati bolt és a fogyasztási cikkeket forgalmazó Etsy (4,2) webáruház szerepel, míg a széles körben ismert Amazonnak 3,26, a Netflixnek 3,7, a kínai Alibabának pedig 1,3 százalékos a részesedése.

Az amerikai kiskereskedelmi forgalom egyre nagyobb részét teszi ki az online értékesítés, de még csupán 10 százalékos arányt képvisel, ami nagyarányú növekedési potenciált mutat a jövőre nézve. Az online forgalom 2016-ról 2021-re globálisan 53 százalékkal nőhet, ám rövid távon is vannak katalizátorok: az Egyesült Államokban a háztartások elkölthető vagyonára jó hatást gyakorolt a januártól életbe lépett adóreform, illetve a reálbérek emelkedése. A kiskereskedelmi forgalom előreláthatóan az év második felében is erősödést mutat, amelyet a most induló nyári beiskolázási szezon, a szeptemberi Labour Day körüli leárazások, illetve a hálaadás, a Black Friday és a karácsony előtti vásárlási láz is támogathat.

Az Amplifyjal szemben az S&P kiskereskedelmi ETF főként a hagyományos csatornákon értékesítő amerikai kiskereskedelmi vállalatokat gyűjti csokorba, százdolláros induló befektetés mellett 2016. május 1-jétől 2018. július 24-ig 109,8 dollárt ért el, míg az Amplify 210,4 dollárt. A stratégia elsősorban hosszabb távra, minimum év végéig szól. Kedvező belépési szint 52 dolláros árfolyam közelében lehet, év végére pedig akár a 60 dolláros szintet is átlépheti az Amplify ETF kurzusa.