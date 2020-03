Csak óvatosan a játékrészvényekkel!

Két hét alatt a koronavírus a feje tetejére állította a világot, és vele együtt a piacokat is. A rohamosan romló körülmények a mindennapi élet valamennyi területén átrendeződést hoznak, a hosszú időre a négy fal közé kényszerülő emberek fogyasztási szokásai megváltoznak.

A megszokott menekülőeszközön, illetve a gyógyszergyártók részvényein és egyéb osztalékarisztokrata papírokon kívül olyan vállalatok részvényei is előtérbe kerültek, amelyek a következő hónapokat jellemző otthoni létformából profitálhatnak. Az egyik ilyen iparág a video­já­tékoké. A logika egyszerű, arra alapoz, hogy a négy fal között lényegesen beszűkül a magunk szórakoztatására alkalmas tevékenységek tárháza. Az iparág szereplői közül is kiemelt figyelmet kapott az elmúlt napokban az Activision Blizzard, amely tökéletes időzítéssel dobta piacra Call of Duty Warzone termékét, amely azóta minden digitális letöltési rekordot megdöntött.

Csak a megjelenés napján hatmillióan töltötték le, két nap múlva pedig már tizenötmilliónál jártak.

E számok ugyan önmagukért beszélnek, de véleményem szerint erősen optimista szemléletet tükrözne, ha a piaci pánik közepette a videojáték-gyártó cégek papírjaiban keresnénk az anyagi biztonságot. A digitális letöltések és a játékokon belüli mikrotranzakciók számában valóban jelentős növekedés várható, de ne felejtsük el, hogy az elmúlt években a tripla A címeket szállító cégek részvényeinek árazásába beépültek többek között az e-sport-üzletággal kapcsolatos várakozások is. E területen csapást szenvedett el az Activision, az EA és a Tencent is. Ezenkívül

a játékipar nagy éves összejövetelei és bemutatói (E3, GDC) is elmaradnak.

Végül az otthoni munkavégzés hatással lesz a futószalagon lévő termékek megjelenésére is. A késések szintén negatívan hathatnak a nagy gyártókra, de a kisebb, független stúdiókra is.

Összességében tehát most nem javasolt felülsúlyozni az olyan papírokat, mint az Activisioné. A koronavírus terjedése ennél óvatosabb részvénypiaci magatartásra int minket.