Eljön az értékalapú részvények ideje

Az idei lesz hosszú idő óta az első olyan év, amikor a piacot hajtó, segítő tényezők közül sok megszűnni látszik. Először is a központi bankok mérlege csökkenésnek indul 2019-ben, azaz vége a mennyiségi lazításnak. Az Egyesült Államok kormánya 2018-ban meghirdette a fiskális stimulust, amely a gazdasági expanzió tizedik évében kérdéses lépés. Rendkívül jó tavalyi évet tudhatnak maguk mögött az S&P 500 társaságai: év/év alapon 15-20 százalékos eredménynövekedést láthattunk, hasonlóra 1993 és 1995, valamint 2003 és 2006 között volt utoljára példa.

A piac mintha elveszítette volna a vezető papírokat a FAANMG-cégek (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Alphabet/Google) lendületének csökkenésével. Először tavaly nyáron lehetett érezni, hogy sokan elérték növekedésük határait. Emellett a vállalati sajátrészvény-visszavásárlások értéke az egekben jár. Ez most egyfajta utolsó mentsvárként szerepel a befektetők terveiben. Az biztos, hogy a legtöbb cégnél van felhatalmazása a menedzsmentnek a visszavásárlások megkezdésére, folytatására, de ez semmiképpen sem jelent kötelezettséget.

Véleményünk szerint 2019-ben az értékalapú (value) részvények kerülhetnek előtérbe a növekedési (growth) vagy momentum társaikkal szemben. Itt azonban fontos a körültekintés, hiszen a legtöbb társaság részvénye nem véletlenül olcsó, és az olcsóság nem jelenti feltétlenül azt, hogy valami értékalapú.

Az igazán érdekes value-alapú rész­vényeket azonban keresni kell. A tárhely- és csipgyártók most is olcsók, közülük a Western Digital, a Seagate és a Micron is ebbe a kategóriába tartozik. E szektorban a gazdasági ciklusok mindig gyorsan lepörögnek, jellemzően egy-két év alatt, és most épp leszálló ágban vagyunk, ami előreláthatólag 2019 közepén kezdhet rendeződni.

A Michael Korst évekig 7-8-as P/E-n jegyezték, azaz ha valaki megvenné, hét-nyolc év után lenne ingyen egy márkaneve. De aki nem szeretne egyedi választással bajlódni, az felülsúlyozhatja az értékalapú ETF-et (RAV) a növekedésivel szemben (RAG).