Emelkedő pályára állhat a Richter

Nagyot ugrott a Richter részvényárfolyama, miután a társaság egyik legfontosabb készítménye, a cariprazine újabb engedélyt kapott az Egyesült Államokban. Az 5000 forint környékén tartózkodó árfolyam azonnal emelkedni kezdett, és az elmúlt hetekben látott esés után fordulóponthoz érkezett a gyógyszerpapír. Ez a hír megerősíti a Richter kedvező fundamentumait:

a pozitív hatás kitarthat a következő időszakban is, van rá esély, hogy az árfolyam ismét emelkedő pályán marad. A következő ellenállást az 5400 forintnál húzódó 200 napos mozgóátlag jelenti, felette pedig az 5800–5900 forintos szintig már nem látható erősebb akadály.

A Richter észak-amerikai partnere tavaly 500 millió dolláros árbevételt realizált a Vraylar-eladásokból, ez az érték az Allergan várakozása szerint 1 milliárd dollár fölé emelkedhet néhány éven belül (az új engedélynek köszönhetően). Ez azt jelenti, hogy a Vraylar után kapott royalty akár több mint a duplájára növekedhet. A készítmény azonban további értékesítési potenciált is rejt magában, ugyanis az Allergan 2030 környékére várja a Vraylar árbevételének csúcsát (ez 2-3 milliárd dollár is lehet) abban az esetben, ha további indikációkra is kiterjesztik a készítmény használatát.

Az egyes típusú bipoláris betegséghez társuló mániás vagy kevert epizódok kezelésére már korábban is rendelkezett a készítmény forgalombahozatali engedéllyel. A héten érkezett hír szerint az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) engedélyezte az egyes típusú bipoláris betegséghez társuló depressziós epizódok kezelésére is, így ennek a betegségnek valamennyi tünete kezelhető a készítménnyel.