Érdekes jelenség a részvénybikapiac felszíne alatt

Az idei első negyedévben is folytatódó globális részvénybikapiac felszíne alatt egy érdekes jelenség figyelhető meg. Az értékalapú részvények tíz év alulteljesítését követően jelentősen felülteljesítették a növekedési részvényeket: az értékalapú MSCI World Value Index 8,9 százalékos emelkedéssel zárta a negyedévet, míg a növekedési MSCI World Growth Index mindössze 0,1 százalékot hozott.

Több tényező – köztük az extrém árazásbeli különbség az értékalapú részvények javára, és a rendkívül expanzív fiskális politika mellett is támogató monetáris politika miatt várhatóan meglóduló infláció – is afelé mutat, hogy az értékalapú részvények felülteljesítése a következő egy-két évben is folytatódhat.

Ha ez így lesz, akkor annak az FTSE 100 Index nagy haszonélvezője lehet. A brit részvényindex ugyanis nyomokban is alig tartalmaz növekedési papírokat, míg az értékalapú részvények aránya messze a legmagasabb a fejlett piaci vezető részvényindexek között. A klasszikus növekedési szektor, az IT részaránya az FTSE 100 Indexben mindössze 1,4 százalék, míg például az S&P 500 Indexben 27 százalék. Ugyanakkor a négy alapvetően értékalapú szektor, a pénzügyi, az alapvető fogyasztási cikkeket előállító, az energia- és a nyersanyagvállalatok együttesen az FTSE Index 59,5 százalékát adják, miközben az S&P 500-ban mindössze 22,7 százalék a súlyuk.

Az értékalapú részvények várhatóan folytatódó általános felülteljesítésén kívül is több támogató tényező segítheti a brit részvényeket az előttünk álló időszakban. A Brexit körüli bizonytalanság megoldódott. A lakosság koronavírus elleni átoltása rekordsebességgel halad: a legfrissebb adatok szerint a teljes brit lakosság 46 százaléka már kapott legalább egy védőoltást –míg az EU-ban mindössze 13 százalék ez az arány –, ezért jóval hamarabb nyithatnak újra, és állhat növekedési pályára a brit gazdaság, mint az EU-s. A kedvező fundamentális tényezők mellé vonzó értékeltség is társul, hiszen az FTSE Index ciklikusan kiigazított P/E-mutatója mindössze 14 körüli, ami jóval alacsonyabb más fejlett pia­cokéinál.