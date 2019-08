Felpezseghet a Pepsi árfolyama

Az utóbbi két hétben a kínai–amerikai kereskedelmi háború kiújulásával megnőtt a részvénypiaci volatilitás, ilyenkor pedig fókuszba kerülhetnek a válságálló defenzívebb részvények. Ebbe a körbe tartozik a Pepsi is, mely kevésbé van kitéve a kereskedelmi háború következményeinek.

A Pepsi ráadásul tipikusan válságálló, hiszen a termékportfóliója, amely nem csak üdítőket tartalmaz, a mindennapi fogyasztás részét képezi.

A részvény defenzív jellegét mutatja, hogy a részvénypiaci átlaghoz képest sokkal alacsonyabb a volatilitása, az S&P 500-hoz mért bétája csak 0,6-es.

A Pepsi legutóbbi, július 9-én közzétett gyorsjelentése felülmúlta az előzetes várakozásokat, az organikus bevételnövekedés 4,5 százalékos volt, és a romló makrokörnyezet ellenére a menedzsment megerősítette az éves várakozásokat.

A csomagolt élelmiszerek és snackek iránti kereslet bővülése robusztus, 2020-ban is ez adhatja a növekedés motorját, jövőre ezért 4-6 százalékos organikus bővülést vár a vezetőség.

A nemzetközi színtéren még jelentős a cég növekedési potenciálja, amelyet a következő években szeretne is kiaknázni.

A kereskedelmi háború egyelőre nem nagyon érezteti hatását a Pepsi üzletmenetében, jó példa erre, hogy csak a második negyedévben 10 százalékos bővülést ért el Kínában.

A technikai kép szempontjából is vonzónak tűnik most a Pepsi, az árfolyam tavaly év vége óta emelkedő trendet követ, a trendvonalnak az utóbbi napokban tapasztalt tesztelése után pedig most egy nagyobb felpattanás is elképzelhető. Hosszabb távon visszakapaszkodhat az árfolyam a júliusban látott történelmi csúcsok szintjére, de újabb rekorddöntés sem zárható ki. Egy esetleges eladói nyomás kialakulása vagy a trendvonal egyértelmű letörése esetén viszont jelentősen romlana a technikai kép. A részvény egyébként osztalék szempontjából sem rossz: a vállalat negyedévente fizet, és éves szinten 3 százalék körüli hozamot biztosít.