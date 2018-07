Felszállási engedélyt kaphat a Wizz Air

Izgalmas szinteknél jár a Wizz Air árfolyama, miután a szerdai gyorsjelentést nem fogadták túl jól a befektetők. Az árfolyam akkor még a 36 fontos szinteknél járt, innen villámgyorsan, a nyitás után esett vissza egészen 32 fontig. A kurzus azóta sem tudott igazán elmozdulni, de a 32 fontos támaszt kipróbálta a Wizz Air: egyelőre sikeresen vizsgázott.

A jelentésből az látható, hogy a cég továbbra is dinamikusan bővül, bár a bevételek növekedése valamelyest elmaradt a várakozásoktól, s előrejelzéseivel a menedzsment is enyhe csalódást okozott. A forgalom nagyjából 18 százalékkal nőhet csak a mostani üzleti évben, szemben az eddig várt 20 százalékkal. Mindebből persze látszik, hogy ez nem nevezhető drasztikus csökkenésnek. A magas olajárak miatt némileg lehetett is készülni rá, ahogy a kissé romló marzsokra is. Mi úgy véljük, hogy a jelentést követő piaci reakció ennek ellenére szélsőséges volt, s a fundamentálisan kedvező sztorit kínáló részvénnyel rútul elbántak.

A mostani szinteken így vételre kínálja magát a papír, noha negatívum, hogy még nem sikerült a kétszáz napos mozgóátlaga fölé kerülnie.

Erre persze megvan az esélye a részvénynek, s idővel a 38 fontos korábbi csúcsig is eljuthat, közel 13 százalékos emelkedést kínálva. A technikai kép akkor romlana el igazán, ha a jelentés utáni mélypont alá csúszna vissza az árfolyam, vagyis a 32 font alatti szintekre.

Mindazonáltal az említett szintek még elegendő távolságra, több mint 5 százalékra vannak a mostaniaktól. Ha szigorúan vizsgáljuk, akkor ez már egy kedvező hozam-kockázat arány, ami kereskedési szempontból elfogadható a trédereknek. Ha valaki hosszú távon nem pesszimista a céggel kapcsolatban, annak most akár jó beszállási lehetőség is nyílhat.