Felülteljesítő maradhat az IT-szektor

Bár nem túl pozitív az idei első féléves makrogazdasági kép, bizalomra adhat okot, hogy javul a globális járványügyi helyzet és az ezzel kapcsolatos egészségügyi restrikciók. Kínában lassan feloldják a karantént, Európában a fertőződések vélhetően túljutottak a csúcson, és már az exit terveken dolgoznak, míg az Egyesült Államokban is csúcsközelbe érhetett a megbetegedések száma.

Egyes szektorok viszont kifejezetten nehéz gazdasági helyzetbe kerülhettek: a turizmus, a légi forgalom és a szállodaipar a koronavírus-járvány és annak negatív gazdasági következményei által leginkább sújtott ágazat. Csak a járvány lefutása után kaphatunk valós képet arról, hogy ezeknek a vállalatoknak hol lehet a jövőben a valós (fair) értékük. A kilátásokat beárnyékolják, hogy a tömeges fogyasztói szokásokat átformálták a jelenlegi események, kérdés, mennyire gyorsan vagy lassan tér vissza a fogyasztók bizalma, és ennek következményeként például a korábbi globális személyforgalmat jellemző állapot.

Az IT-szektor viszont az elmúlt időszakban kellemes meglepetést okozott.

Az amerikai technológiai ETF- szektor a tavalyi emelkedő trendben is kiválóan teljesített, de az idei teljesítménye is figyelemre méltó. Gyakorlatilag az év eleji szintjére emelkedett vissza, miközben az S&P 500 index közel 12 százalékos csökkenést mutat.

A február 19. és március 23. között tapasztalat részvénypiaci szakadás a szektort is érintette (27 százalékos csökkenéssel), de a piaci indexnél csaknem 6 százalékponttal esett kevesebbet, majd a március végén indult emelkedésben gyorsabban magára tálalt. Az ehhez hasonló hangulatváltások (risk on, off) viszont a jövőben is visszatérhetnek. A szárnyalásban az Amazon részvényeinek is jelentős szerepük volt. Miközben a munkanélküliség globális megugrásáról szólnak a hírek, az Amazon 75 ezres munkaerő-bővítést jelentett be. A részvény árfolyama – amint az ilyenkor jellemző – ugyan túlreagálta a működése szempontjából kedvező híreket, de a fogyasztói szokások jövőbeli alakulására iránymutató lehet az online kereskedőcég története.