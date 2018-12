Fókuszban Prága és Budapest

Az Erste jövő évre vonatkozó regionális részvénystratégiájának a cseh és a magyar piac a kedvence. A magyarázat igen egyszerű: mind a két országban folyamatosan növekednek a vállalati profitok. Sőt, nemcsak egyre jobb eredményeket láthatunk évről évre, hanem az eredményvárakozások növekedésének is tanúi lehetünk. A cseh vállalati papírok esetében 2017 közepétől válik látványossá ez a trend, idehaza pedig gyakorlatilag a részvénypiac szárnyalásának kezdete óta, azaz 2015 elejétől.

Mindeközben a piacok értékeltsége csökkent. Magyarország esetében 2015–16-ban a piac még 11-12-es, 12 hónapra előremutató P/E rátán forgott, ez a mutató mostanra 10 alá csökkent, pedig az összesített vállalati nyereség 5 százalék körüli mértékben bővülhet az elkövetkező években is. A cseh piac esetében a profitbővülés még jelentősebb mértékű, hiszen két év alatt az eredmények a várakozások szerint mintegy 15 százalékkal emelkedhetnek, miközben az év eleji 14-es P/E rátáról 12 környékére csökkent a prágai tőzsdemutató, a PX értékeltsége.

S persze ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az elemzők az elmúlt időszakban folyamatosan emelték az eredménykilátásokat, amely momentumot adhat a piacoknak. Nem kell itt nagy dolgokra gondolni. Például Magyarország esetében a Mol és az OTP eredményvárakozásait emelte folyamatosan az elemzői társadalom. Ebből is a bankrészvény a kiemelendő, hiszen az elmúlt két év során a 2018-ra és 2019-re vonatkozó eredményvárakozásokat mintegy 30 százalékkal emelte meg a piac. Az is igaz, hogy mindeközben a részvény árfolyama is hasonló mértékben emelkedett.

A cseheknél még érdekesebb helyzettel találkozhatunk. A pénzügyi szektor zászlóshajója, a Kommercni Banka eredménykilátásai 15 százalékkal emelkedtek, miközben a részvényárfolyam stagnált. Mindez amellett történt, hogy a bank rendkívül attraktívnak számító, az 5 százalékot is meghaladó osztalékhozammal rendelkezik, miközben a cseh kockázatmentes hozamok 1,5–2,2 százalék között szóródnak a lejárattól függően.