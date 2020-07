Fontos szinteknél jár a Twitter

Nagyon izgalmas szinteken jár a Twitter, miután a hétkezdés alapvetően erősre sikeredett. Az utóbbi hetekben nem volt formában a részvény, június eleje óta érezhető lecsorgást lehetett látni a 36 dollár körüli szintekről, és néhány napja 28 dollár körül is járt az árfolyam. Innen sikerült látványosan javítani, több fontos szintet is áttört a Twitter, tegnap ismét 34 dollár felett tudott zárni. Egyrészt a korábbi emelkedő trendvonal letörése után sikerült a szint fölé kerülni, ezért a mostani gyengélkedés egyelőre fals letörésként értékelhető. Másrészt ott van a június óta csökkenő trendvonal is, ezt is sikerült áttörni, ami pozitívan értékelhető rövid távon.

Szintén kedvező, hogy a Twitter ezzel a kétszáz napos mozgóátlaga fölé került, ráadásul majdnem sikerült az ötvennapos mozgóátlagot is áttörnie.

A hét elején látott mozgás tehát igen impozáns, bár a teljesítmény erősen függ a piaci hangulattól, a technikai képen is sokat alakíthat ez. Mindenesetre az utóbbi hetek gyengébb szereplése után életjeleket mutat a Twitter.

A jelentés közzététele ugyanakkor nincs már messze, ez pedig kockázatos lehet. Egyrészt azért, mert a legutóbbi nyolc jelentésnél mindig majdnem 10 százalékos volt az árfolyam elmozdulása, másrészt pedig azért, mert a jelentés napján az árfolyam a legutóbbi kilenc alkalomból ötször is negatívan reagált a számokra. Ráadásul a várakozások szerint a mostani eredmények nem is lesznek különösebben erősek.

A bevételek csaknem 20 százalékkal csökkenhetnek éves alapon, miközben a profitszámoknál is érezhető visszaeséssel kalkulálnak az elemzők. Az persze segítheti a céget, hogy továbbra is 3 milliárd dollár feletti a nettó készpénzállomány, ilyen időszakokban pedig ez a tartalék sokat érhet. A számok feltehetően két hét múlva érkeznek majd, az izgalmas technikai kép és a piaci hangulat mellett erre az eseményre kifejezetten figyelni kell.