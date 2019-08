Fordulat jöhet a kanadai sikerágazatban

A tavalyi év sztárjának számítottak a marihuána orvosi célú előállításában, feldolgozásában és forgalmazásában érdekelt cégek papírjai. A szektor egy részét összefogó ETF (ETFMG Alternative Harvest) árfolyama 2018. augusztus közepén még valamivel 25 dollár fölött állt, a legalizáció bevezetésére, október 17-re azonban 44 dollár fölé ugrott. Két hónap alatt 76 százalékot emelkedett az árfolyam, ami jól mutatja, mennyire felfokozott hangulatban várták a befektetők egy új piac megszületését.

Tavaly augusztusban iparági elemzők úgy vélték, Kanadában a kannabisz orvosi célú felhasználása 2021 végére eléri a 600 ezer kilogrammot. Ez egy konzervatív, 5–7 dollár közötti eladási egységárral számolva 3-4 milliárd dollárra prognosztizálta a piac méretét. A bevezetést követő első hetekben hosszú, tömött sorokat lehetett látni az üzletek előtt, úgy tűnt akkor, hogy valóban megalapozottak az elemzői várakozások.

Az azóta eltelt egy év kiábrándulást és negatív korrekciót hozott a piacra. Kanadában a havi értékesítések volumene hónapról hónapra növekszik, azonban még így is a 100 millió dolláros lélektani szint alatt található. Az évesített kannabiszforgalom májusban érte el az egymilliárd dollárt – ez még mindig nagyon messze van a tavalyi várakozásoktól.

A fundamentumok elmaradása természetszerűleg magával hozta a marihuánarészvények árfolyamesését is. A cikk elején említett ETF a 44 dolláros csúcsáról 24 dollár alá csökkent, letörve ezzel a bevezetést megelőző két hónap raliját. A napisajtóban egyre kisebb teret kapnak a hasonló profilú cégek hírei, és más médiumok is egyre kevesebbet foglalkoznak velük.

Azonban egyre több elemző szerint hamarosan pozitív korrekció következhet. Az eladások – habár a vártnál jóval lassabb ütemben – emelkednek, az üzletek kiszolgálási színvonala folyamatosan nő, a részvényárfolyamok pedig sokak szerint elérték a mélypontjukat, teret nyitva az emelkedésnek. Már csak ezért is érdemes szoros figyelemmel követni a szektor egyedi cégeit és ETF-eit.