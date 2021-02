Kedveltek a tőkevédett certifikátok

Rendkívül népszerűvé váltak befektetőink körében az elmúlt években az úgynevezett certifikátok. Ezek pénzintézetek által kibocsátott strukturált értékpapírok, amelyeknek a hozama valamilyen mögöttes termék, például egy részvény, index vagy árutőzsdei cikk árfolyamváltozásától függ. Sikerüket az adja, hogy ezzel a terméktípussal a magánbefektetők is kereskedhetnek azokon a magasabb hozampotenciálú piacokon, amelyek korábban csak a szakmai befektetők számára voltak elérhetők.

A certifikátok között is különösen kedveltek a tőkevédelmet kínáló értékpapírok, amelyeknek a kibocsátója legalább a kezdeti névérték visszafizetésére kötelezettséget vállal a lejáratkor. Nem véletlen, hogy a tőkevédett termékek aránya meredeken emelkedik a különböző piaci anomáliák idején, amikor a befektetők továbbra is többlethozamot kívánnak elérni, de a tőkéjük kockáztatása nélkül. A tőkevédett certifikátokkal lehetőségünk van gyorsan reagálni a piaci folyamatokra, megvalósíthatjuk rövid távú befektetési elképzeléseinket, és védelmet biztosíthatunk a kedvezőtlen piaci fejleményekkel szemben, ezek a befektetési termékek ezért az alapvetően konzervatív portfóliókban is szerepet kapnak.

A várható kereslet-kínálati viszonyokat figyelembe véve a nyersanyagpiacok – az eddigi szárnyalásuk ellenére is – a befektetők érdeklődésének középpontjában maradtak. Azonban ha például az olaj árfolyamának az utóbbi időben tapasztalt meredek emelkedését nézzük, a jelenlegi árszint sokakat már óvatosságra int. Azok számára tehát, akik az olaj árfolyamának további erősödésében bíznak, a nyersanyag árának emelkedéséből profitáló tőkevédett certifikát lehet jó megoldás, amellyel befektetett pénzüket is biztonságban tudhatják.

Nagyon fontos, hogy a nevezett papírok likviditása biztosítva van, hiszen a tőzsdén is forognak, viszont a tőkevédelem csak a lejáratig megtartott értékpapírokra vonatkozik, a futamidő alatti visszaváltás esetén nem érvényes.