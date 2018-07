Kereskedelmi háború: van okunk félni?

A legfontosabb kérdés a fejlődő piaci eszközök szempontjából az, hogy mi lesz a jüan árfolyamával. A világ legnagyobb feldolgozóipari termelőjének devizája olyan sarokpont, amelyhez minden más deviza és ma már a befektetői hangulat is igazodik.

Az elmúlt hetek első számú befektetői sztorijává lépett elő a Trump-adminisztráció által a globális kereskedelempolitikai kapcsolatrendszer radikális átalakulását célzó lépések sorozata. Az úgynevezett kereskedelmi háború valós és súlyos globális növekedési kockázat, jóval fontosabb, mint a Fed kamatemelési pályájának meredeksége. Jelentősen csökkenhet a beruházási aktivitás, és számos szektorban nyomás alá kerülhetnek a vállalati profitok, miközben természetesen átmeneti nyertesei is lennének a folyamatnak. A legnagyobb ütést a külkereskedelemnek erősen kitett kelet-közép-európai régió, közöttük hazánk és Ázsia egyes országai – Dél-Korea és Kína – szenvedhetik el, Kína esetében pedig már egyébként is látszanak a lassulás jelei, amit a jelentős tőkeáttételtől szenvedő vállalati szektor is katalizál.

Nem maradnának érintetlenül azonban a nagy európai exportőrök, így Németország sem, ahol bár most erős a belföldi konjunktúra, de az ipari termelés és a kivitel szerepe továbbra is kiemelkedően nagy a fejlett piaci gazdaságok átlagához képest. Az amerikai nagyvállalatok növekedési kilátásai is romolhatnak, részben a válaszként alkalmazott protekcionista lépések, részben a globális GDP-növekedés lassulása miatt.

Ez azt jelenti, hogy ha a jüan gyengül, akkor más fejlődő piaci devizák, kötvények és részvények is nyomás alá kerülnek. A forint gyengesége részben ennek a következménye.Egy sokváltozós modellben nem tudhatjuk, hogy milyen mértékben válnak valóra a növekedési félelmek, de ezek semmiképpen sem alaptalanok. A globális konjunktúra szempontjából most jelent meg az első valós kockázat, amellyel a döntéshozóknak és a befektetőknek is számolniuk kell. Elsősorban az Egyesült Államok kereskedelempolitikai lépései és a rájuk adott válaszok állnak a fókuszban, ezek hatására nagymértékben lassulhat a növekedési ütem, vagy akár a recesszió is bekövetkezhet.