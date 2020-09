Kifulladt az olaj, platinahiány várható

A Bloomberg árupiaci indexe második hete esik, ami a kockázati étvágy csökkenését jelzi. Az olaj az augusztusi átlagárfolyamnál 4-6 dollárral alacsonyabb szinten stabilizálódhat, a járvány második hulláma megakasztotta a kereslet újraépülését. Európában és Ázsiában ismét utazási korlátozásokat vezettek be, és egyre több ember dolgozik otthonról. A múlt héten a kockázatéhség csökkenését mutatták az amerikai tech részvények és a dollár árfolyama is. A helyzet talán még nem utal újabb drámai eladási hullámra, de ha nem lesz hamar védőoltás, előfordulhat, hogy a Brent olaj árfolyamának csak jövőre sikerül áttörnie az 50 dolláros hordónkénti szintet (most 39,5 dollárnál talált támaszra). A lassuló keresletnövekedés az OPEC+ országait is dilemma elé állítja, mivel már elkezdték feloldani a korábbi kitermelési korlátozásokat.

A nemesfémek viszonylag széles tartományban folytatták a konszolidációt: felpörgött az arany- és az ezüstkereskedelem. Az Egyesült Államok és Kína közötti kapcsolatok romlásának jelei, valamint az inflációs fedezeti ügyletek iránti folyamatos kereslet a tőzsdén forgalmazott alapokon keresztül támasztott nagy érdeklődést. A legérdekesebb talán a platina piaca, pedig jellemzően az arany árnyékában marad. A világ platinabefektetői tanácsa (WPIC) többletről hiányra módosította 2020-as várakozásait, mert a járvány miatt nehezebb a hozzáférés az újrahasznosított anyagokhoz és a világ legnagyobb kitermelőjének, Dél-Afrikának a készleteihez.

A platinát a dízelbotrány előtt az aranynál is drágábban adták, de mostanra ezer dollárral olcsóbb lett unciánként. Az aranyat rekordmagasságokba röpítették az elmúlt hónapokban, az ezüst és a platina ára pedig jócskán lemaradt. Hogy nem kedvelték meg a platinát a nagybefektetők, annak egyik oka az aranyénál jóval alacsonyabb likviditása lehet: nehezen tud eleget tenni az alapkezelők mennyiségi elvárásainak. A kulcs ellenállási szintje 1000 és 1040 dollár unciánkénti árnál van, ezt az elmúlt három évben több alkalommal is sikertelenül ostromolta.