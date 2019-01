Kínára és Trumpra figyel a Pfizer

Nyáron vetettünk legutóbb pillantást a Pfizer papírjaira, akkor negatív híreket kapott a vállalat, ennek ellenére változatlanul jó vételnek tűnt a 37 dolláros ellenállási zóna alatt. Míg az amerikai gyógyszergyártók megsínylették az év végét, és maga a szektor is mínusszal zárt, addig a második legnagyobb kapitalizációjú Pfizer 20 százalékos plusszal búcsúzott 2018-tól.

Bár a meglévő termékportfólió 2019-ben is sziklaszilárd alapot biztosít a vállalat profitabilitásának, a tavalyi kiemelkedő eredményhez szükséges pluszt az akvizíciós tevékenység adta. E téren 2015 óta jó úton halad a Pfizer, viszonylag kisebb felvásárlásokat láthattunk tőle, de célpontjait hatékonyan választotta ki. A 2015-ben 14 milliárdért megszerzett Hospira a tavalyi első három negyedévben 4,5 milliárd dollárt tudott hozzátenni az értékesítési számokhoz. A másik pozitív példaként a Medivation felvásárlását említhetjük: a 14 milliárdos üzlet gyümölcse már tavaly beérni látszott, a cég két fontos készítményének forgalmazásához is megszerezte az FDA engedélyét. A mellrák korai kezelésére kifejlesztett Talzenna jóváhagyása különösen örömteli hír nemcsak a betegek, de a Pfizer befektetői számára is.

P/E-alapon továbbra sem drága a részvény, a kockázatok közül azonban kettő kiemelendő a 2019-es évre nézve. A Pfizer második legnagyobb piaca Kína, a vállalati kommunikációból pedig az derül ki, hogy változatlanul érdemi erőforrásokat csoportosítanak ide. Nincs kizárva ezért, hogy a Pfizer eredményén is meglátszik majd a kínai gazdaság lassulása.

Erre kiemelten érdemes figyelni a január 29-én érkező éves jelentésben, valószínűleg érzékenyen reagál majd a papír, ha negatív lesz a Kínában elért eredmény olvasata.

A másik kockázati tényező a készítményárak potenciális csökkentése. A Trump-adminisztráció szerint a gyártók túl nagy áremeléseket hajtottak végre az elmúlt években, emiatt a többi között a Pfizer ellen is vizsgálatot indítottak. Érdemes lesz figyelni, hogy az amerikai kormányzat a számos árcsökkentési forgatókönyv közül melyiket választja.