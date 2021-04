Kitörés előtt állhat az ezüst kurzusa

A globális hozamemelkedés és az inflációs várakozások emelkedése jó hatással volt a nemesfémek árfolyamára is, a tavalyi év végén emelkedés volt tapasztalható mind az arany, mind az ezüst árfolyamában. Az ezüst többéves rekordra tudott emelkedni 2021 első két hónapjában, amit erősen támogatott, hogy a már sokat emlegetett wallstreetbets fórum spekulánsai megtalálták az ezüstöt, rövid távon óriási árfolyam-emelkedést okozva.

Az elmúlt hetekben viszont egy erősebb korrekciót láthattunk, ami jó beszállási pontot kínál ezüsttermékek vételére.

Jelenleg több érv is szól amellett, hogy érdemes ezüstöt tartani a porfólióban, hiszen a technikai, valamint a spekulatív megközelítések mellett fundamentális tényezők is támogatják az emelkedést. Az Amerikai Egyesült Államokban, Kínában és az Európai Unióban is kiemelt támogatásokat élveznek a megújuló energiákhoz kapcsolódó beruházások, és a zöldtechnológiák előretörésének köszönhetően az ipari ezüst felhasználása is növekedésnek indult.

2021-ben az ezüst globális kereslete meghaladhatja az egymilliárd unciát, ami nyolcéves csúcs lenne. Ez a tényező segítheti az ezüstöt, hogy az aranyhoz mért relatív teljesítményét is jelentősen meghaladja, ezzel jócskán csökkentve a sok befektető által figyelt arany-ezüst spreadet.

Az emelkedést tovább támogathatja, hogy a legnagyobb árupiaci elemzőházak legtöbbje stagnálást vagy enyhe csökkenést vár a következő negyedévekben az ezüst kínálati, kitermelői piacán, ami átmeneti ezüsthiányt okozhat, ennek pedig további árfolyamnövelő hatása lehet.

Az ezüst mint befektetési termék nyújtotta lehetőséget számos módon lovagolhatjuk meg: a befektetők válogathatnak az ezüstöt követő ETF-ek közül. Például az SLV a legnagyobb ezüstöt követő alap. Megvásárolható az ezüst a határidős árutőzsdén vagy a spot piacon is köthető XAGUSD keresztben. Alternatívát kínálnak továbbá a bányászattal foglalkozó cégek vagy a nemesfémbányászati iparágat tömörítő ETF is.