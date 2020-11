Korrekció előtt állhat a Wizz Air

Alig repül, mégis történelmi csúcson a Wizz Air részvényeinek az árfolyama. Hogy történhet ez? – tehetjük fel félig-meddig jogosan a kérdést. Azért csak félig, mert a pozitív vakcinahírek azt a gondolatot ültették a befektetők fejébe, hogy a Wizz Air növekedési kilátásai javultak. Ennek szellemében fokozottan igaz az az általános megállapítás is, hogy a tőzsde a jövőt árazza, de ennek a mértéke talán túl is szaladt a magyar gyökerű légitársaság részvényárfolyamát tekintve. Emiatt úgy gondolom, hogy érdemes korrekcióra felkészülni, mert rövidtávon a jó hírek már beárazódhattak.

Áprilisban láthattunk legutóbb olyan zord kapacitáskihasználási adatokat, mint mostanában. Az adatsorokat böngészve az tapasztalható, hogy

a Wizz Air az elmúlt két hétben a tavalyi kapacitásának átlagosan mindössze a 15 százalékát repülte, egyes napokon ez azonban csupán alig 20-30 járatot jelentett, ami 95 százalékos visszaesés.

Hiába azonban, hogy a légi közlekedés a legrosszabb tavaszi napjait idézi ismét Európában, a befektetőket hidegen hagyja a mostani helyzet, mert meglátták a fényt az alagút végén.

Ugyanakkor azzal, hogy a piac már beárazhatta a jó híreket,

a Wizz Airbe való befektetés rövidtávon megnövekedett kockázatokkal jár.

Elismerjük, hogy hosszú távon továbbra is van fantázia a papírban, de az értékeltség előreszaladhatott. A profitvárakozások alapján rekordszinten lévő P/E-rátákat elnézve indokolt lenne egy negatív korrekció, nemcsak a Wizz Air esetében, hanem az egész európai szektort illetően, mivel egyáltalán nem tűnik lefutottnak, hogy milyen intenzitású lesz a kilábalás a járványból. Árnyalja a képet az is, hogy azok az állami hátszelű cégek Nyugat-Európában, amelyek mentőövet kaptak, a saját piacaikat foggal-körömmel védeni fogják. Emellett az emelkedő olajár is negatív hatást gyakorolhat a profitabilitásra, nem beszélve arról, hogy a jegyárakban jelentősebb diszkontálásra lehet szükség, hogy az utasokat visszacsábítsák a társaságok.