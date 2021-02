Lélektani szintnél az amerikai tőzsde

Fontos szintek közelébe ért el az amerikai tőzsde, az S&P 500 árfolyama is erről árulkodik. Az elején persze le kell szögezni, hogy az S&P 500 eddig nagy menetelést mutatott, alig egy éve, a koronavírus-járvány megjelenése után, 2200 pontnál volt a mélypontja, most pedig már a 4000 pontot közelíti az árfolyam.

Panaszra tehát aligha lehet okuk a befektetőknek, de talán épp a csaknem duplájára emelkedő tőzsdeindex jelenthet kockázatot, hiszen sokan gondolkozhatnak már ilyenkor az esetleges profitrealizáláson.

Emellett a pozicionáltság vagy a készpénz aránya olyan szinteken áll, hogy nem biztos, hogy tovább fokozható az optimizmus. A tőzsdei álmoskönyvek szerint ezek nem a legkedvezőbb jelek, és a profikat már inkább óvatosságra szokták inteni. A spekulatív tőke elmúlt hetekben látható beáramlása persze hosszú ideig kitarthat, de az egyes részvényekben vagy szektorokban látható árfolyammozgások is nyugtalanítónak tűnnek.

A jelentési szezon eddig összességében nem sikerült rosszul az Egyesült Államokban, a cégek meglepetésre a profitsoron is növekedésre voltak képesek.

Ugyanakkor a 2020-as bázisév összehasonlításra nem a legjobb, főleg a 2019-es számokat kell majd figyelni, ott pedig van még tér a javulásra. Másrészt az S&P 500 árfolyama is igen fontos lélektani szint előtt áll. Fogódzót főleg a 2000 és 3000 pontos szint jelenthet, és az előjelek nem a legkedvezőbbek. A 2000 pontot először 2014 augusztusában sikerült elérni, ám innen mindössze 6 százalékos emelkedést sikerült bemutatni 2015 júniusáig. Közben többször is korrekciót lehetett látni 1800-1900 pontig, érdemben meghaladni ezt a szintet csak 2016 végétől tudták.

A 3000 pont elérése 2019 júliusában következett be, itt is háromhavi oldalazás-korrekció következett. Bár a járvány előtti hetekben 3400 pontig is elszaladt az index, még 2020 június végén is nagyon közel állt a 3000 ponthoz, az egyéves hozam a lélektani szint elérése után itt sem volt erős. Gyülekeznek tehát a felhők a piacok felett, a 2021. év elég izgalmasnak ígérkezik.