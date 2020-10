Maradtak kérdőjelek a Waberer’snél

Azok után, hogy az Indotek tulajdonába kerül a Waberer’s részvényeinek 24 százaléka, megindult a találgatás a hazai fuvarozócég jövőjét illetően, az adásvételi megállapodás mellett ugyanis

az Indotek opciós jogot szerzett a Mid Europa Partners (MEP) 47,99 százalékos részesedésének megszerzésére is.

Részletekről nem esett szó, sem az ár, sem az opció lejárata nem ismert. A közleményből ugyanakkor kiderült, hogy a jelenlegi nagytulajdonos eladási jogot szerzett, ezért szinte borítékolható, hogy hamarosan a teljes pakettet átruházzák. A bejelentést követően az Indotek azt is közölte, hogy nem tervezi a vállalat tőzsdei kivezetését, ez pedig minden bizonnyal azt is jelenti, hogy három vagy akár több nagytulajdonos is megjelenhet a cégben.

A piac az új befektető megjelenésének hírét kitörő örömmel fogadta, a Waberer’s pedig fennállása legforgalmasabb napját abszolválhatta a BÉT-en kereskedett részvénydarabszámot tekintve. A vételi kedv azonban egyelőre tiszavirág-életűnek bizonyult, ami nem teljesen alaptalan meglátásunk szerint. Azzal, hogy az Indotek nem szándékozik a vállalatot kivezetni a tőzsdéről, egy jelentős felfelé mutató kockázat tűnt el. A vállalat kivezetése ugyanis jóval magasabb kivásárlási árat is indukált volna a jelenlegi árhoz viszonyítva, mivel a cég egy részvényre jutó sajáttőke-értékén kellett volna a kisebbségi tulajdonosoknak kötelező vételi ajánlatot tenni.

A vállalat jövőjével kapcsolatban számos kérdés maradt megválaszolatlanul. A cég átalakuláson megy keresztül, és arra számítunk, hogy ebbe stratégiai beleszólása lesz az Indoteknek, ami további változásokhoz vezethet.

Nem zárható ki, hogy a cég karcsúbb üzleti modellel fog működni egy-két éven belül, egy vagy akár két üzletágától is megszabadul majd, hogy teljes mértékben a regionális logisztikára fókuszálhasson.

Amíg azonban nem zárul le az értékesítés, s az új tulajdonosok kiléte is ismeretlen, a koronavírus miatti bizonytalanság jellemezheti a papírt.