Meghálálja a bizalmat az Alibaba

Az elmúlt évek egyik legnagyobb favoritja volt a New York-i tőzsdén az Alibaba. Az online értékesítéssel foglalkozó vállalat túlzás nélkül a világ egyik legdominánsabb vállalkozása, karöltve nyugati vetélytársával, az Amazonnal. A 2016-ban érintett aljhoz képest (60 dollár) most is háromszor magasabb árfolyamon találjuk az Alibaba papírjait.

Az Alibaba hazai pályán kikezdhetetlen, csaknem 60 százalékos piaci részesedésével nincs, aki érdemben versenybe szálljon.

Természetesen a nemzetközi vizeken is ott van a cég, és az Amazonhoz hasonlóan számos más területen is terjeszkedik, legyen szó akár a felhőalapú szolgáltatásokról vagy a mobilfizetésről. A számok magukért beszélnek, hiszen az Alibaba növekedése stabilan két számjegyű. A legutóbbi negyedévben, bár a bevételi várakozásokat kismértékben alulmúlta a vállalat, 41 százalékos növekedést könyvelhetett el az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az EPS tekintetében pedig sikerült megvernie a konszenzust: a várt 1,67 dollár helyett 1,77 dollár lett a részvényenkénti eredmény. Ez elsősorban annak az eredménye, hogy az Alibaba stabilan kiemelkedően jó, 18 százalék körüli működési marzsot tud produkálni. Ez az Amazonnál 5 százalék. Az Alibaba a főbb mutatók tekintetében visszafogottabb árazást mutat, a 26,9-es előremutató P/E-ráta nagyságrendileg fele az Amazon 45,4-es értékének. Hasonló arányt láthatunk, ha P/FCF-alapon tekintünk a két részvényre. Itt az Alibaba 28-as értéke áll szemben az Amazon 50,56-os free cash flow alapú árazásával.

Mindkét esetben indokolható az első látásra elrugaszkodottnak tűnő árazás. Az Alibaba idén is 28 százalékos eredménynövekedést érhet el, az Amazontól pedig 31 százalékot vár a konszenzus. Drasztikus fordulat nem látszik a láthatáron, az Alibaba a kínai–amerikai kereskedési konfliktus árnyékában is stabil tudott maradni. A vállalat papírjai a technikai kép szerint is könnyen újra a tavaly elért mindenkori csúcsokhoz emelkedhetnek, de hosszabb távon is meghálálhatja a bizalmat ez a kicsit korosodó, de még mindig masszív növekedési sztori.